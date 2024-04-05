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6 - 12 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 6 - 12 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
05.04.2024 - 17:20 Son Güncelleme: 05.04.2024 - 17:21

6 - 12 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Nisan 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ovadan Basmati Pirinç 1 kg 42,50 TL

Ovadan Basmati Pirinç 1 kg 42,50 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 g 31,50 TL

  • Ülker Halley Bisküvi Çeşitleri 29,90 TL

  • Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 kg 149,50 TL

  • Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 g 41,50 TL

  • Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml 69 TL

  • Vaseline Jel Krem 42,50 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3 litre 59,90 TL

Kebir/ Sürmeli/ Kaanlar Tereyağı 500 g 159,50 TL

Kebir/ Sürmeli/ Kaanlar Tereyağı 500 g 159,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 kg 89 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 175 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 kg 89 TL

  • Sütaş/ Torku Ayran 57,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 250 g 29,90 TL

  • Piliç Nugget 300 g 33,75 TL

Gıda ve içeçek ürünlerinde yer alan diğer indirimlere göz atmak isterseniz buradan göz atabilirsiniz.

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Lav Çay Seti 12 Parça 79,90 TL

  • Nescafe Granül Kahve 80 g 31,50 TL

Çok Al Az Öde

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