İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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25 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 299 TL
Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Makinesi + 8 Yedek Başlık 225 TL
10 TL üstü alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
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30 Ocak 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL
Essenso Tava ve Sahan Set 529 TL
Metal Tek Kişilik Karyola 2.150 TL
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Kiwi Dijital Göstergeli Termos 299 TL
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31 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 10.990 TL
Benzinli Jenaratör 10.990 TL
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Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL
Alfa Romeo Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Paşabahçe Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 999 TL
Kadın - Erkek Erkek Pijama Takımı 349 TL
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Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yastık Alez 269 TL
Hot Wheels 5'li Oyuncak Arabalar 379 TL
ŞOK 25 Ocak - 1 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Cumartesi fırsatları
Beyaz eşya
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