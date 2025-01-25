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İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.01.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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25 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 299 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 299 TL
onedio.com

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 299 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 139 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 199 TL

  • Eker / İçim Yoğurt 5 Kg 149 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 149 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 155 TL

  • Çaykur Filiz Çayı 500 gr 115 TL

  • Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 70 TL

  • Vanet Piliç Kangal Sucuk 400 gr 60 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 64 TL

  • Red Bull Enerji İçeceği 473 ml 65 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 169 TL

  • Çerezya Ceviz İçi 150 gr 60 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Makinesi + 8 Yedek Başlık 225 TL

Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Makinesi + 8 Yedek Başlık 225 TL
onedio.com

  • Dalan Sultan Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 82,50 TL

  • Dalan Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x175 gr 72,50 TL

  • Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 99 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 109,50 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll On Çeşitleri 50 ml 69,90 TL

  • Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml 99,95 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 109,50 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg 149,90 TL

  • Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 gr 89,90 TL

  • Persil Toz Deterjan 5,5 Kg 239,90 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2970 ml 199,90 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 99,75 TL

  • Garnier Color Naturals Saç Boyası 89,50 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;
onedio.com

  • Tukaş Yeşil Zeytin 900 gr / Siyah Zeytin 800 gr 120 TL

  • Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 159 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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30 Ocak 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
onedio.com

  • Onvo 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.999 TL

  • JVC 55' 4K Ultra HD Smart Tv 17.999 TL

  • Reeder S23 Pro Max 4.799 TL

  • APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 43.990 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL
onedio.com

  • SEG Buzdolabı 10.499 TL

  • SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL

  • Kiwi Koltuk ve ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

  • Singer Dikiş Makinesi 4.299 TL

  • Arzum Pacco El Blender Seti 1.699 TL

  • Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 699 TL

  • Aprilla Boyun Masaj Aleti 999 TL

  • Aprilla Saç Kurutma Makinesi 1.599 TL

  • Pierre Cardin Epilatör 499 TL

  • Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 399 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Essenso Tava ve Sahan Set 529 TL

Essenso Tava ve Sahan Set 529 TL
onedio.com

  • Hascevher Tencere Seti 6 Parça 849 TL

  • Paşabahçe Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 1 Litre 219 TL

  • Pratik Basmalı Rondo 169 TL

  • Altın Kulplu Sunum Ürünleri 129 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 2.150 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 2.150 TL
onedio.com

  • Oscar Yaylı Yatak 2.150 TL

  • Duvar Saati 169 TL

  • Yastık Alezi 59 TL

  • Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 199 TL

  • Puzzle Eva Oyun Halısı 349 TL

  • Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 259 TL

  • Elbise Askısı 6'lı 29 TL

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Kiwi Dijital Göstergeli Termos 299 TL

Kiwi Dijital Göstergeli Termos 299 TL
onedio.com

  • Lisanslı Anaokulu Çantası Pug/Donut 199 TL

  • Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 349 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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31 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL
onedio.com
  • Fakir Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 10.990 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 10.990 TL
onedio.com

  • Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.950 TL

  • Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.290 TL

  • Toshiba Hava Temizleyici 5.990 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Benzinli Jenaratör 10.990 TL

Benzinli Jenaratör 10.990 TL
onedio.com
  • Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL
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Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL

Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL
onedio.com

  • Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıclılı Tv 4.390 TL

  • Keysmart Blender Set 1.290 TL

  • Dijitsu 65' Ultra HD Google Tv 17.490 TL

  • Fakir Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL

  • Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 599 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 299 TL

  • Polosmart Kablosuz Hoparlör 399 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

  • APP'li Gece Lambası 639 TL

  • Elektrikli Su Pompası 139 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Alfa Romeo Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Alfa Romeo Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
onedio.com

  • RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 19.900 TL

  • APE Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.990 TL

  • KUBA Katlanabilir Speedlight İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.990 TL

  • RKS 1-S Mini Elektrikli Bisiklet 11.900 TL

Paşabahçe Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL

Paşabahçe Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı 189 TL

  • Glass in love Tatlı Kasesi 4'lü 179 TL

  • Cem Servis Gereçleri 99 TL

  • Bonera Tek Fiyat Emaye Ürünler 199 TL

  • English Home Kek Kalıbı Çeşitleri 379 TL

  • Saklama Kaplı Kurabiye Seti 89 TL

  • Plastik yumurtalık 89 TL

  • Un Eleği 49 TL

  • Silikon Set 3'lü 119 TL

  • Kapaklı Mega Kase 109 TL

  • Pirinç Süzgeci 39,50 TL

  • Sıvı Sabunluk 289 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 55 TL

  • Krema Pompası 52,50 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 999 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 999 TL
onedio.com

  • Luminarc Kavanoz 500 cc 55 TL

  • Luminarc Kavanoz 750 cc 65 TL

  • Luminarc Kavanoz 1000 75 TL

  • Çelik Kahve Öğütücü 249 TL

  • Glass in love Cam Espresso Fincanı 99 TL

  • Keramika Kahve Fincan Seti 329 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL

  • Rakle Desenli Kahve Yanı Bardak 179 TL

  • Glass in love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 350 cc 119 TL

  • Glass in love Çift Cidarlı Borosilikat 120 cc 2'li 159 TL

  • Rakle Desenli Kahve Yanı Bardak 8'li 109 TL

  • Metal Sunum Tepsisi 29,50 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kadın - Erkek Erkek Pijama Takımı 349 TL

Kadın - Erkek Erkek Pijama Takımı 349 TL
onedio.com

  • Kız - Erkek Çocuk Pijama Takımı 269 TL

  • Kız - Erkek Çocuk Pijama Alt 99 TL

  • Kadın - Erkeek Pijama Alt 129 TL

  • Erkek Eşofman Altı 199 TL

  • Tığ Çeşitleri 19,50 TL

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Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yastık Alez 269 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yastık Alez 269 TL
onedio.com

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yastık Alez 189 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

  • Kapitoneli Yastık 169 TL

  • İkili Havlu Set 59 TL

  • Çift Kişillik Yorgan 369 TL

  • Tek Kişilik Yorgan 319 Tl

  • Rubenis Şemsiye 129 TL

  • Rubenis Çocuk Şemsiye 149 TL

  • Banyo Paspas Seti 279 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

  • Vakumlu Hurç 119 TL

Hot Wheels 5'li Oyuncak Arabalar 379 TL

Hot Wheels 5'li Oyuncak Arabalar 379 TL
onedio.com

  • Barbie Bebek 229 TL

  • Barbie Ev Çay Seti 299 TL

  • Lisanslı Kupa Çeşitleri 99 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 25 Ocak - 1 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Cumartesi fırsatları

Cumartesi fırsatları
onedio.com

  • Jakarlı Koltuk Örtüsü 199 TL, 

  • Klimalı Yastık 199 TL ve Silikon Micro Yastık 99,95 TL,

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL, 

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL, 

  • Sinbo Abajur 179 TL, 

  • 3 Katlı Işıklı Raf 549 TL, 

  • 2'li Sensörlü Işık 189 TL,

  • 3'lü Ledolet Ampul 79,95 TL,

  • Sevimli Hayvanlar 49,95 TL, 

  • Monster Jip Açık Kasa 169 TL, 

  • Sevimli Kız/Erkek Gitarlı Figür 49,95 TL, 

  • Luvlie Şık Elbiseli Bebekler 199 TL,

  • Kuaför Seti 499 TL,

  • Metal Spor Araçlar 89,95 TL, 

  • Oyuncak Karavan Seti 249 TL, 

  • Uçak Evim 349 TL, 

  • Askeri Uçak 349 TL,

  • Melisa Makyaj Masası Kartela 199 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında; 

  • 500 ml Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 90 TL, 

  • 4x75 gram Superfresh Ton Balığı 119 TL, 

  • 75 gram Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve 75 TL, 

  • 750 ml Cif Power&Shine Sprey Banyo/Mutfak 65 TL,

  • 3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 70 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Beyaz eşya

Beyaz eşya
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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