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25 - 31 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 25 - 31 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.01.2025 - 16:52

25 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Ocak 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 299 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 299 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 299 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 139 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 199 TL

  • Eker / İçim Yoğurt 5 Kg 149 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 149 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 155 TL

  • Çaykur Filiz Çayı 500 gr 115 TL

  • Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 70 TL

  • Vanet Piliç Kangal Sucuk 400 gr 60 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 64 TL

  • Red Bull Enerji İçeceği 473 ml 65 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 169 TL

  • Çerezya Ceviz İçi 150 gr 60 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Makinesi + 8 Yedek Başlık 225 TL

Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Makinesi + 8 Yedek Başlık 225 TL

  • Dalan Sultan Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 82,50 TL

  • Dalan Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x175 gr 72,50 TL

  • Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 99 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 109,50 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll On Çeşitleri 50 ml 69,90 TL

  • Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml 99,95 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 109,50 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg 149,90 TL

  • Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 gr 89,90 TL

  • Persil Toz Deterjan 5,5 Kg 239,90 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2970 ml 199,90 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 99,75 TL

  • Garnier Color Naturals Saç Boyası 89,50 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;

  • Tukaş Yeşil Zeytin 900 gr / Siyah Zeytin 800 gr 120 TL

  • Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 159 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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