Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Buharlı Temizleme Makinesi Geliyor! 31 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Buharlı Temizleme Makinesi Geliyor! 31 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.01.2025 - 11:11

31 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL
  • Fakir Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 10.990 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 10.990 TL

  • Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.950 TL

  • Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.290 TL

  • Toshiba Hava Temizleyici 5.990 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Benzinli Jenaratör 10.990 TL

Benzinli Jenaratör 10.990 TL
  • Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL

Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL

  • Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıclılı Tv 4.390 TL

  • Keysmart Blender Set 1.290 TL

  • Dijitsu 65' Ultra HD Google Tv 17.490 TL

  • Fakir Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL

  • Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 599 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 299 TL

  • Polosmart Kablosuz Hoparlör 399 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

  • APP'li Gece Lambası 639 TL

  • Elektrikli Su Pompası 139 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Alfa Romeo Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Alfa Romeo Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 19.900 TL

  • APE Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.990 TL

  • KUBA Katlanabilir Speedlight İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.990 TL

  • RKS 1-S Mini Elektrikli Bisiklet 11.900 TL

Paşabahçe Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL

Paşabahçe Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL

  • Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı 189 TL

  • Glass in love Tatlı Kasesi 4'lü 179 TL

  • Cem Servis Gereçleri 99 TL

  • Bonera Tek Fiyat Emaye Ürünler 199 TL

  • English Home Kek Kalıbı Çeşitleri 379 TL

  • Saklama Kaplı Kurabiye Seti 89 TL

  • Plastik yumurtalık 89 TL

  • Un Eleği 49 TL

  • Silikon Set 3'lü 119 TL

  • Kapaklı Mega Kase 109 TL

  • Pirinç Süzgeci 39,50 TL

  • Sıvı Sabunluk 289 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 55 TL

  • Krema Pompası 52,50 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 999 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 999 TL

  • Luminarc Kavanoz 500 cc 55 TL

  • Luminarc Kavanoz 750 cc 65 TL

  • Luminarc Kavanoz 1000 75 TL

  • Çelik Kahve Öğütücü 249 TL

  • Glass in love Cam Espresso Fincanı 99 TL

  • Keramika Kahve Fincan Seti 329 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL

  • Rakle Desenli Kahve Yanı Bardak 179 TL

  • Glass in love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 350 cc 119 TL

  • Glass in love Çift Cidarlı Borosilikat 120 cc 2'li 159 TL

  • Rakle Desenli Kahve Yanı Bardak 8'li 109 TL

  • Metal Sunum Tepsisi 29,50 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kadın - Erkek Erkek Pijama Takımı 349 TL

Kadın - Erkek Erkek Pijama Takımı 349 TL

  • Kız - Erkek Çocuk Pijama Takımı 269 TL

  • Kız - Erkek Çocuk Pijama Alt 99 TL

  • Kadın - Erkeek Pijama Alt 129 TL

  • Erkek Eşofman Altı 199 TL

  • Tığ Çeşitleri 19,50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yastık Alez 269 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yastık Alez 269 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yastık Alez 189 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

  • Kapitoneli Yastık 169 TL

  • İkili Havlu Set 59 TL

  • Çift Kişillik Yorgan 369 TL

  • Tek Kişilik Yorgan 319 Tl

  • Rubenis Şemsiye 129 TL

  • Rubenis Çocuk Şemsiye 149 TL

  • Banyo Paspas Seti 279 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

  • Vakumlu Hurç 119 TL

Hot Wheels 5'li Oyuncak Arabalar 379 TL

Hot Wheels 5'li Oyuncak Arabalar 379 TL

  • Barbie Bebek 229 TL

  • Barbie Ev Çay Seti 299 TL

  • Lisanslı Kupa Çeşitleri 99 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın