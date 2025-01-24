BİM'e Buharlı Temizleme Makinesi Geliyor! 31 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Buharlı Temizleme Makinesi Geliyor! 31 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
31 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 10.990 TL
Benzinli Jenaratör 10.990 TL
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Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL
Alfa Romeo Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Paşabahçe Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 999 TL
Kadın - Erkek Erkek Pijama Takımı 349 TL
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Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yastık Alez 269 TL
Hot Wheels 5'li Oyuncak Arabalar 379 TL
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