İndirim Günleri Başlıyor! 24 Mayıs - 31 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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24 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL
Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 89 TL
Hijyen ürünleri
A101 Tazenin Yıldızları
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29 Mayıs 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇
Gıda ürünleri
Hijyen ürünleri
Philips 55" 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 25.999 TL
26" Jant Bisiklet 4.599 TL
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Beyaz eşya
REVOLT RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
Kiwi Tilki Kuyruğu Testere 2.299 TL
Kamp ürünleri
Büyük Ev Tipi Bıçak Bileyici 150 TL
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PP Büyük Boy Valiz 879 TL
Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 199 TL
Mobilya
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL
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OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL
Kadın Şort Takım 329 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL
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Büyük Boy PP Valiz 879 TL
Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 189 TL
Bebek ürünleri
24 Mayıs ile 31 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL,
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