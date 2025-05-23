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İndirim Günleri Başlıyor! 24 Mayıs - 31 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

İndirim Günleri Başlıyor! 24 Mayıs - 31 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
23.05.2025 - 17:52

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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24 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL
onedio.com

  • Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 169 TL

  • Ezine Çiftliği Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 169 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 65 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 79,50 TL

  • Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 74,50 TL

  • Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 189 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 164,50 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 205 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 255 TL

  • Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1 Kg 109 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 34 TL

  • Ülker Albeni Çeşitleri 11,50 TL

Çok al az öde kampanyası ürünleri için tıklayın.

Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 89 TL

Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 89 TL
onedio.com

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 114,90 TL

  • Nivea Deodorant Çeşitleri 150 ml 95 TL

  • ABC Toz Deterjan 8 Kg 259 TL

  • Cif Çok Amaçlı Krem Sprey 750 ml 69,75 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 135 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL

  • Duru Duş Sabunu 4x150 gr 107,50 TL

Hijyen ürünleri

Hijyen ürünleri
onedio.com

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

  • Duru Duş Jeli Çeşitleri 80 TL 

  • Bioblas Şampuan 900 ml 149 TL

A101 Tazenin Yıldızları

A101 Tazenin Yıldızları
onedio.com
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29 Mayıs 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
onedio.com

Çok al az öde kampanyası ürünleri için tıklayın.

Hijyen ürünleri

Hijyen ürünleri
onedio.com

Philips 55" 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 25.999 TL

Philips 55" 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 25.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 15.499 TL

  • Toshiba 43' 4K Ultra HD Android Tv 12.499 TL

  • Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7.399 TL

  • Piranha RGB Işıklı Kablosuz Kule Parti Hoparlörü 1.399 TL

  • Piranha Dekoratif Hesap Makinesi 249 TL

  • Seldur Led Ampul 9W 47,50 TL

26" Jant Bisiklet 4.599 TL

26" Jant Bisiklet 4.599 TL
onedio.com
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Beyaz eşya

Beyaz eşya
onedio.com

REVOLT RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

REVOLT RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
onedio.com

Kiwi Tilki Kuyruğu Testere 2.299 TL

Kiwi Tilki Kuyruğu Testere 2.299 TL
onedio.com

  • English Home Çay Makinesi 2.199 TL

  • English Home Kişisel Blender 1.399 TL

  • Samsung Mikrodalga Fırın 3.499 TL

  • Kiwi Seyahat Ütüsü 699 TL

  • Sinbo Stand Mikser 2.999 TL

  • Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 7.499 TL

  • Kiwi Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

  • Kiwi Standlı Vantilatör 999 TL

  • Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 899 TL

  • Kiwi Elektrikli Cezve 279 TL

  • Schafer Vakum S Hepa Filtreli Kablolu Dikey Süpürge 1.499 TL

  • Fantom Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

Kamp ürünleri

Kamp ürünleri
onedio.com

Büyük Ev Tipi Bıçak Bileyici 150 TL

Büyük Ev Tipi Bıçak Bileyici 150 TL
onedio.com

  • Satır 150 TL

  • Şed Bıçağı 130 TL

  • Et Dövme Demiri 210 TL

  • Bıçak Çeşitleri 90 TL

  • Kesim Panosu 3'lü 125 TL

  • Bambu Maşa 9,50 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 199 TL

  • Yağlık Altlığı 49,50 TL

  • Kiwi Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi 439 TL

  • Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 1.899 TL

  • Ahşap Saplı Sac Kavurma Tavası 179 TL

  • Orta Boy Güveç Tenceresi 109 TL

  • Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

  • Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 89 TL

  • Hascevher Düdüklü Tencere Seti 1.399 TL

  • Mehtap Saklama ve Karıştırma Kabı 3'lü 699 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 69,50 TL

  • Saklama Kabı 4'lü 59,50 TL

  • Elastik Taşıma Sepeti 179 TL

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PP Büyük Boy Valiz 879 TL

PP Büyük Boy Valiz 879 TL
onedio.com

  • PP Orta Boy Valiz 789 TL

  • PP Kabin Booy Valiz 689 TL

  • PP Makyaj Çantası 325 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

  • Çok amaçlı Askı 39,50 TL

Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 199 TL

Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 199 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Aurora Oval Kase 279 TL

  • Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 325 TL

  • Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 3'lü 89,50 TL

  • Paşabahçe Bouquet Su Bardağı 3'lü 79,50 TL

  • Paşabahçe Madlen Kristalin Kare Tatlı Tabağı 2'li 199 TL

  • Paşabahçe Invitation Oval Tabak 3'lü 149 TL

  • Paşabahçe Grace Servis Tabağı 159 TL

  • Paşabahçe Elegant Bölmeli Oval Tabak 179 TL

  • Paşabahçe Kristalin Şekerlik 149 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 155 TL

  • LAV Kulplu Çay Bardağı 29,50 TL

  • Silikon Pilav Kaşığı ve Kepçe 59,50 TL

  • Tekli Porselen Ürünler 60 TL

  • Ayaklı Kapaklı Cam Kurabiyelik 199 TL

  • Yapışmaz Buzluk 34,50 TL

  • Borosilikat Pipetli Cam Matara 129 TL

  • Figürlü Matara 199 TL

  • Mini Süzgeç 15 TL

Mobilya

Mobilya
onedio.com

30 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL
onedio.com

  • Kumtel Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 8.250 TL

  • Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL

  • Kumtel Buharlı Ütü 1.990 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL

  • Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL

  • Kumtel Derin Dondurucu 6.900 TL

  • Heifer Mini Blender Set 1.449 TL

  • Çok Amaçlı El Tartısı 349 TL

  • Kumtel Elektrikli Barbekü 1.199 TL

  • Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL

  • Kumtel Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL

  • Philisp Süpürge 6.190 TL

  • Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

  • Phlips Saç Kurutma Makinesi 999 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.950 TL

Sevilen markaların outlet ürünleri için tıklayın.

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OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
onedio.com
  • OLA Katlanır Elektrikli Bisiklet 22.900 TL

TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL

TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL
onedio.com

  • Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.390 TL

  • TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.750 TL

  • LG 50' 4K Ultra HD Nanocell Tv 27.900 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.390 TL

  • Casper VIA X40 Cep Telefonu 9.250 TL

  • Guardian Smart Çelik Kasa 1.950 TL

  • Sinek Kovucu 199 TL

  • Elektrikli Sinek Öldürücü 219 TL

  • Gece Lambası 65 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL
onedio.com

  • Chef's Pro Wok Tava 28 cm 299 TL

  • Berlin Düdüklü Tencere Seti 2'li 1.199 TL

  • Berlin Aşure Tenceresi 799 TL

  • Berlin Çaydanlık 599 TL

  • Bonera Alüminyum Döküm 7 Gözlü Pankek Tavası 399 TL

  • Bonera Alüminyum Döküm Sahan Seti 2'li 549 TL

  • Demir Döküm Yuvarlak Izgara Tava 949 TL

  • Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 39 TL

  • Ahşap Kulplu Metal Tepsi 229 TL

  • Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 99 TL

  • Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL

  • Banyo Seti 5'li 349 TL

  • Glass in love Sıvı Cam Sabunluk 119 TL

  • İki Katlı Şampuanlık 199 TL

  • Silikon Tabanlı Saklama Kabı 1000 ml 29 TL

  • Paşabahçe Saklama Karıştırma Kabı 2500 cc 169 TL

Kadın Şort Takım 329 TL

Kadın Şort Takım 329 TL
onedio.com

  • Erkek Şort Takım 255 TL

  • Bebek Alt Açma Pedi 139 TL

  • Koltuk Örtüsü 170x210 cm 149 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 189 TL

  • Kapitoneli Yastık 179 TL

  • Flamlı Eşarp 79 TL

  • Yastık Alezi 2'li 129 TL

  • Saç Kurutma Beresi 79 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 44,50 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL
onedio.com
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Büyük Boy PP Valiz 879 TL

Büyük Boy PP Valiz 879 TL
onedio.com

  • Orta Boy PP Valiz 759 TL

  • Küçük Boy PP Valiz 689 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL

  • Çamaşır Sepeti 229 TL

  • Kadın Hasır El Çantası 259 TL

Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 189 TL

Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 189 TL
onedio.com

Sevilen markaların outlet ürünleri için tıklayın.

Bebek ürünleri

Bebek ürünleri
onedio.com

24 Mayıs ile 31 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL,

Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL,
onedio.com

  • Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.499 TL,

  • Arzum Steampro Ütü 1.299 TL,

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL,

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 499 TL, 

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL, 

  • 20 cm Saplı Rulo 69,95 TL,

  • 10 cm Saplı Rulo 34,95 TL,

  • 3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 34,95 TL, 

  • 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 24,95 TL, 

  • 2,5 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 29,95 TL,

  • Lime 360 Spin Mop 429 TL,

  • Vileda Turbo Temizlik Seti 1.199 TL, 

  • 3 Basamaklı Merdiven 849 TL, 

  • 4+4 Merdiven 849 TL, 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 50 TL, 

  • Duş Başlığı Seti 75 TL,

  • 3'lü Ledolet Ampul 89,95 TL,

25 TL üstü alışverişlerde geçerli

  • 400 ml Selin Limon/Çiçek Buketi Kolonyası 65 TL,

  • Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 89 TL, 

  • 650 gram Hobby Kakaolu Krema 85 TL, 

  • 8'li Papia Biocare / Inova Kağıt Havlu 95 TL,

  • 2x100 adet Hops Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu 59 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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