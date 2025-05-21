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ŞOK'a Vileda Turbo Temizlik Seti Geliyor! 24 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Vileda Turbo Temizlik Seti Geliyor! 24 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
21.05.2025 - 10:32

ŞOK 24 Mayıs ile 31 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Mayıs ile 31 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL,

Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL,

  • Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.499 TL,

  • Arzum Steampro Ütü 1.299 TL,

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL,

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 499 TL, 

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL, 

  • 20 cm Saplı Rulo 69,95 TL,

  • 10 cm Saplı Rulo 34,95 TL,

  • 3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 34,95 TL, 

  • 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 24,95 TL, 

  • 2,5 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 29,95 TL,

  • Lime 360 Spin Mop 429 TL,

  • Vileda Turbo Temizlik Seti 1.199 TL, 

  • 3 Basamaklı Merdiven 849 TL, 

  • 4+4 Merdiven 849 TL, 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 50 TL, 

  • Duş Başlığı Seti 75 TL,

  • 3'lü Ledolet Ampul 89,95 TL,

25 TL üstü alışverişlerde geçerli

  • 400 ml Selin Limon/Çiçek Buketi Kolonyası 65 TL,

  • Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 89 TL, 

  • 650 gram Hobby Kakaolu Krema 85 TL, 

  • 8'li Papia Biocare / Inova Kağıt Havlu 95 TL,

  • 2x100 adet Hops Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu 59 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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