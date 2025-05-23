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BİM'e Katlanır Elektrikli Bisiklet Geliyor! 30 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanır Elektrikli Bisiklet Geliyor! 30 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
23.05.2025 - 14:36

30 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL

  • Kumtel Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 8.250 TL

  • Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL

  • Kumtel Buharlı Ütü 1.990 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL

  • Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL

  • Kumtel Derin Dondurucu 6.900 TL

  • Heifer Mini Blender Set 1.449 TL

  • Çok Amaçlı El Tartısı 349 TL

  • Kumtel Elektrikli Barbekü 1.199 TL

  • Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL

  • Kumtel Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL

  • Philisp Süpürge 6.190 TL

  • Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

  • Phlips Saç Kurutma Makinesi 999 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.950 TL

Sevilen markaların outlet ürünleri için tıklayın.

OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
  • OLA Katlanır Elektrikli Bisiklet 22.900 TL

TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL

TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL

  • Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.390 TL

  • TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.750 TL

  • LG 50' 4K Ultra HD Nanocell Tv 27.900 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.390 TL

  • Casper VIA X40 Cep Telefonu 9.250 TL

  • Guardian Smart Çelik Kasa 1.950 TL

  • Sinek Kovucu 199 TL

  • Elektrikli Sinek Öldürücü 219 TL

  • Gece Lambası 65 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL

  • Chef's Pro Wok Tava 28 cm 299 TL

  • Berlin Düdüklü Tencere Seti 2'li 1.199 TL

  • Berlin Aşure Tenceresi 799 TL

  • Berlin Çaydanlık 599 TL

  • Bonera Alüminyum Döküm 7 Gözlü Pankek Tavası 399 TL

  • Bonera Alüminyum Döküm Sahan Seti 2'li 549 TL

  • Demir Döküm Yuvarlak Izgara Tava 949 TL

  • Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 39 TL

  • Ahşap Kulplu Metal Tepsi 229 TL

  • Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 99 TL

  • Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL

  • Banyo Seti 5'li 349 TL

  • Glass in love Sıvı Cam Sabunluk 119 TL

  • İki Katlı Şampuanlık 199 TL

  • Silikon Tabanlı Saklama Kabı 1000 ml 29 TL

  • Paşabahçe Saklama Karıştırma Kabı 2500 cc 169 TL

Kadın Şort Takım 329 TL

Kadın Şort Takım 329 TL

  • Erkek Şort Takım 255 TL

  • Bebek Alt Açma Pedi 139 TL

  • Koltuk Örtüsü 170x210 cm 149 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 189 TL

  • Kapitoneli Yastık 179 TL

  • Flamlı Eşarp 79 TL

  • Yastık Alezi 2'li 129 TL

  • Saç Kurutma Beresi 79 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 44,50 TL

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Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL

Büyük Boy PP Valiz 879 TL

Büyük Boy PP Valiz 879 TL

  • Orta Boy PP Valiz 759 TL

  • Küçük Boy PP Valiz 689 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL

  • Çamaşır Sepeti 229 TL

  • Kadın Hasır El Çantası 259 TL

Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 189 TL

Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 189 TL

Sevilen markaların outlet ürünleri için tıklayın.

Bebek ürünleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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