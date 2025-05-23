BİM'e Katlanır Elektrikli Bisiklet Geliyor! 30 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
30 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL
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OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL
Kadın Şort Takım 329 TL
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Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL
Büyük Boy PP Valiz 879 TL
Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 189 TL
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