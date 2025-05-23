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BİM'e Silikon Göğüs Ucu Gizleyici Geliyor! 27 Mayıs 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Silikon Göğüs Ucu Gizleyici Geliyor! 27 Mayıs 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
23.05.2025 - 14:12

27 Mayıs ile 3 Haziran 2025  BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Peros Toz Deterjan 12 Kg 329 TL

Peros Toz Deterjan 12 Kg 329 TL

  • Molfix Ultra Fırsat Paketi 329 TL

  • Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 289 TL

  • Solo Bambu Kağıt Havlu 169 TL

  • Familia Dev Havlu 39 TL

  • Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 69 TL

  • Kotex Hijyenik Ped Ultra 79 TL

  • Blume Peçete 200'lü 39 TL

  • Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 72,50 TL

  • Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu 149 TL

  • Cif Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml 109 TL

  • Domestos Kötü Koku Avcısı Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 1850 ml 92,50 TL

  • Silver Mikrofiber Bez 3'lü 57,50 TL

  • Jenny&Willy Islak Tuvalet Kağıdı 60'lı 29,75 TL

  • Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 154 TL

  • Sera Extra Güçlü Battal Çöp Torbası 10'lu 35 TL

  • Macromax Fırsat Paketi 69 TL

  • Elite Life Kadın Boxer-Slip Çeşitleri 49,50 TL

  • Elite Life Kadın Seamless İp Askılı Atlet 69 TL

  • Casilli Kadın Seamless Lazer Kesim Büstiyer 429 TL

  • Casilli Kadın Seamless Lazer Bato Slip 169 TL

  • Casilli Kadın Seamless Lazer Kesim Brezilian Slip 119 TL

  • Casilli Erkek Seamless Boxer 159 TL

  • Comfort Family Kadın - Erkek Nope Desen Patik Çorap 19,50 TL

  • Comfort Family Erkek Patik Çorap 10'lu 99,50 TL

  • Comfort Family Kadın Patik Çorap 10'lu 97,50 TL

  • Vera Erkek Bambu Babet Çorap 20,50 TL

  • Vera Kadın Bambu Babet Çorap 19,50 TL

  • Naturalove Silikon Göğüs Ucu Gizleyici 59 TL

Günün indirimli ürünleri için tıklayın.

Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 gr 75 TL

Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 gr 75 TL

  • Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 140 gr 74,50 TL

  • Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 330 TL

  • Osmaneli Ayva Lokumu 400 gr 89 TL

  • Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr 29,50 TL

  • Gold Selectıon Tchibo Çözünebilir Kahve 75 gr 99 TL

  • Kınık Maden Suyu 6x200 ml 29,50 TL

  • Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 39,50 TL

  • Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 109 TL

  • Hero Goodies Meyve ve Sebzeli Püre 100 gr 49 TL

  • Link Çilek Aromalı İçecek 310 ml 14,50 TL

  • Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 29,50 TL

  • Kristal Portakal Aromalı Şekersiz Gazlı İçecek 2,5 Litre 34,50 TL

  • Kristal Gazlı İçecek Şekersiz Kola 2,5 Litre 34,50 TL

  • Lavi Naneli Karışık Meyveli İçecek 1 Litre 36,50 TL

  • Eti Hoşbeş Bitter Çikolata Kremalı Kakaolu Gofret 142 gr 32 TL

  • Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 3x30 gr 79,50 TL

  • Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar 25 TL

  • Oreo Bites Bisküvi Parçacıklı Çikolatalı Bar 140 gr 85 TL

  • Baysan 2 Katlı Tiramisu Keki 280 gr 69 TL

  • Luppo Bitter Çikolata Kaplamalı Portakallı Sandviç Kek 182 gr 47,50 TL

  • Ruffles Flamin Hot Patates Cipsi 125 gr 37,50 TL

  • Bebeto Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 400 gr 67,50 TL

  • Biscolata Starz Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 81 gr 19 TL

  • Wafino Fındık Kremalı Kornet 8x10 gr 49 TL

  • Eti Karam 3'lü 55 TL

  • Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 15 TL

  • Patito Patates Cipsi Çeşitleri 200 gr 35 TL

  • Ülker Cocostar Sütlü Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bisküvi 7x22 gr 37,50 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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