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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 13:59

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Zore Araç Direksiyon Telefon Tutucu – Siyah

Zore Araç Direksiyon Telefon Tutucu – Siyah

Zore direksiyon telefon tutucu, park halindeyken telefonunuzu göz hizasında kullanmanın en pratik yolu. Navigasyon izlerken ya da müzik listesine bakarken rahatlık sunuyor. Araç içi konforu bir üst seviyeye taşıyor.

Connextion 3 Katlı Bitki ve Meyve Kurutma Ağı – Katlanabilir & Fermuarlı

Connextion 3 Katlı Bitki ve Meyve Kurutma Ağı – Katlanabilir & Fermuarlı

Connextion kurutma filesi, doğallığın peşinden gidenlerin favorisi olmaya aday. Ot, sebze, meyve ya da çiçekleri güneşte tozdan uzak şekilde kurutmak artık çok daha kolay. Doğal kurutmanın en düzenli hali!

BİEFUSİN Ergonomik Kol Dayanağı & Bilek Desteği Seti

BİEFUSİN Ergonomik Kol Dayanağı & Bilek Desteği Seti

BİEFUSİN kol dayanağı ve bilek desteği, uzun süre bilgisayar başında çalışanların ergonomik destekçisi. Bellek köpüğü dolgusu sayesinde bileğiniz konfor içinde dinleniyor, omuz ve boyun gerginliği azalıyor. Hem işlevsel hem estetik bir çözüm.

Sonorous Kumanda Standı – Kahverengi

Sonorous Kumanda Standı – Kahverengi

Sonorous kumanda kutusu, salonunuzu kumanda mezarlığı olmaktan kurtarıyor. Şık kahverengi tasarımıyla dekorasyona uyum sağlarken, 4-5 kumandayı aynı anda düzenliyor. Hem pratik hem şık bir masaüstü çözüm!

Qihuyi Silikon Vücut Temizleyici

Qihuyi Silikon Vücut Temizleyici

Qihuyi silikon temizleyiciyle duş rutininiz spa keyfine dönüşüyor. Uzun yapısı sayesinde sırtınıza rahatça ulaşırken, silikon fırçalarıyla cildinizi nazikçe arındırıyor. Pürüzsüz bir cilt artık çok daha yakın!

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Feegow Matkap Toz Kapağı

Feegow Matkap Toz Kapağı

Feegow matkap toz kapağı, evde tadilat yaparken etrafın kirlenmesini önlemenin zekice yolu. Delme işlemi sırasında çıkan tozu direkt içine hapsederek temizlik derdini ortadan kaldırıyor. Temiz bir delik açmak artık mümkün!

DELONGKE Zemin için PC Standı

DELONGKE Zemin için PC Standı

DELONGKE PC standı, kasanızı yerden yükselterek hem havalandırıyor hem de zeminle temasını kesiyor. Böylece tozdan uzak, serin bir çalışma ortamı sağlıyor. Bilgisayarınız için sessiz bir koruma!

Delaman Tencere Kapağı Tutucu – 1 Adet

Delaman Tencere Kapağı Tutucu – 1 Adet

Delaman tencere kapağı tutucu, mutfakta elinizi kolunuzu rahatlatıyor. Yemek yaparken kapağı nereye koyacağım derdi son buluyor. Mutfakta küçük ama etkili bir yardımcı.

KDD Kitap Standı Tutucu

KDD Kitap Standı Tutucu

KDD kitap standı, hem öğrencilerin hem okuma severlerin kurtarıcısı. Kitabınızı sabit tutarken ellerinizi serbest bırakıyor, böylece uzun okumalar artık çok daha rahat. Hem ders çalışırken hem tarif okurken birebir!

Otstar Çok Açıcı Kiti – Kavanoz, Şişe ve Şarap Açacağı

Otstar Çok Açıcı Kiti – Kavanoz, Şişe ve Şarap Açacağı

Otstar açıcı set, zorlu kapaklar ve inatçı şişelerle savaşanların gizli silahı. Artritli ya da gücü az eller için özel tasarımıyla kolay kullanım sunuyor. Her evde bulunması gereken pratik bir yardımcı!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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