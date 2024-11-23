İndirim Günleri Başlıyor! 23 - 29 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
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İndirim Günleri Başlıyor! 23 - 29 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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23 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Persil Toz Deterjan 5,5 Kg 199 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin Yıldızları
1 Alana 1 Bedava
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Çok Al Az Öde
İndirimler Haftası
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Tüm Bisikletlerde %20 İndirim
Tüm Kamp ve Bahçe Ürünlerinde %20 İndirim
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Tüm Oyuncaklarda %20 İndirim
Tüm Ayakkabı ve Terliklerde %20 İndirim
Tüm Hırdavat ve Oto Bakım Ürünlerinde %20 İndirim
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28 Kasım 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu Onedio'da!
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Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
Sinbo Stand Mikser 2.499 TL
Masa Takımı 5.299 TL
Orcamp Kamp Çaydanlığı 529 TL
Essenso Tava ve Sahan Set 599 TL
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Saçaklı Banyo Havlu Seti 149 TL
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29 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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MaxFit X3 Koşu Bandı 5.999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
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Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL
Parex Smart Otomatik Temizlik Seti 329 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL
ŞOK 23 - 30 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Petrix Hareket Sensörlü Şarjlı Yuvarlak Işık 99,95 TL,
Mobilyalar;
Elektronik ürünler;
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