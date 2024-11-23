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İndirim Günleri Başlıyor! 23 - 29 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

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etiket İndirim Günleri Başlıyor! 23 - 29 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.11.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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23 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Persil Toz Deterjan 5,5 Kg 199 TL

Persil Toz Deterjan 5,5 Kg 199 TL
onedio.com

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 105 TL

  • Dardanel Konserve Balık 3x75 gr 125 TL

  • Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 175 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 47 TL

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 199 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 129 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 115 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 49 TL

  • Torku Helca Çeşitleri 500 gr 858 TL

  • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 29 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 75 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 89 TL  

  • Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 960 ml 55 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
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1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
onedio.com
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Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
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İndirimler Haftası

İndirimler Haftası
onedio.com

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Tüm Bisikletlerde %20 İndirim

Tüm Bisikletlerde %20 İndirim
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Tüm Kamp ve Bahçe Ürünlerinde %20 İndirim

Tüm Kamp ve Bahçe Ürünlerinde %20 İndirim
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Tüm Oyuncaklarda %20 İndirim

Tüm Oyuncaklarda %20 İndirim
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Tüm Ayakkabı ve Terliklerde %20 İndirim

Tüm Ayakkabı ve Terliklerde %20 İndirim
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Tüm Hırdavat ve Oto Bakım Ürünlerinde %20 İndirim

Tüm Hırdavat ve Oto Bakım Ürünlerinde %20 İndirim
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28 Kasım 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu Onedio'da!

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Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
onedio.com
  • APEC APX5 150CC Maxi Scooter 64.990 TL

Sinbo Stand Mikser 2.499 TL

Sinbo Stand Mikser 2.499 TL
onedio.com

  • English Home Multi Blender Seti 1.599 TL

  • Sinbo Stand Mikser 2.499 TL

  • English Home Inox Çay Makinesi 1.799 TL

  • Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.499 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL

  • Kwi Standlı Blender 799 TL

  • Gold Master Erkek Bakım Seti 799 TL

  • Sarex Fiona Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 599 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Kişisel bakım ürünlerinde yer alan Kasım fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Masa Takımı 5.299 TL

Masa Takımı 5.299 TL
onedio.com

  • JVC 65' 4K Ultra HD Android Tv 21.999 TL

  • Philips 55' 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL

  • Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 13.499 TL

  • JVC 32' HD Smart Tv 6.599 TL

İndirimde yer alan televizyon modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Orcamp Kamp Çaydanlığı 529 TL

Orcamp Kamp Çaydanlığı 529 TL
onedio.com

  • Orcamp Kahve Demleme Filtresi 189 TL

  • Orcamp Termos 1 Litre 829 TL

  • Orcamp Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 230 gr 349 TL

  • Orcamp Turbo Kamp Ocağı 219 TL

  • Orcamp Çakmaklı Kartuş Pürmüz 349 TL

  • Orcamp Gaz Kartuşu 227 gr 89 TL

  • Orcamp Çantalı Portatif Ocak 799 TL

  • Orcamp Kamp Tencere Set, 3'lü 929 TL

  • Orcamp Kamp - Çatal - Kaşık Seti 189 TL

  • Orcamp 6 Kanat Rüzgarlık 329 TL

  • Orcamp Kamp Testeresi 199 TL

Kamp ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Essenso Tava ve Sahan Set 599 TL

Essenso Tava ve Sahan Set 599 TL
onedio.com

  • Kütahya Porselen Servis Tabağı 79 TL

  • Kütahya Porselen Pasta Tabağı 49 TL

  • Kütahya Porselen Yemek Tabağı 59 TL

  • Kütahya Porselen Kase 49 TL

  • Taç Bella Döküm Derin Tencere 619 TL

  • Taç Bella Döküm Basık Tencere 619 TL

  • Taç Bella Döküm Tava 429 TL

  • Yuvarlak Tepsi 49 TL

  • Kesim Panosu 3'lü 119 TL

  • Kristal Kahvaltılık 27 TL

  • 3 Çekmeceli Baharatlık 129 TL

  • Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 29 TL

  • Paşabahçe Kayık Tabak 27 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 129 TL

  • Paşabahçe Petita Servis Tabağı 89 TL

  • Rakle Porselen Cam Kupa 39 TL

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Saçaklı Banyo Havlu Seti 149 TL

Saçaklı Banyo Havlu Seti 149 TL
onedio.com

  • Erkek Tam Fermuarlı Polar 349 TL

  • Kadın Tam Fermuarlı Polar 349 TL 

  • Kadın Kadife Alt 249 TL

  • Fernuarlı Keçe Kirli Sepeti 229 TL

  • Sıcak Su Torbası 59 TL

  • Kulplu Sepet 59 TL

  • Askılı Sabunluk 129 TL

  • Katlanır Sele 179 TL

  • Katlanır Su Kovası 159 TL

  • Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 229 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

29 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

MaxFit X3 Koşu Bandı 5.999 TL

MaxFit X3 Koşu Bandı 5.999 TL
onedio.com

  • Mekik Sehpası 2.349 TL

  • Spinbike 4.499 TL

onedio.com

Beyaz eşyalarda yer alan efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
onedio.com

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

  • Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.490 TL

  • Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.750 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.975 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 579 TL

  • Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL

  • Fakir Brila Buharlı Ütü 1.175 TL

  • Range Kablosuz Hoparlörlü Şarj Cihazı 1.195 TL

  • Blaupunkt TWS Kulaklık 525 TL

  • LCD Yazı Tahtası 159 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım fırsatları burada.

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
onedio.com

Key Smart Pet Su Sebili 699 TL

  • Seramik Mama/Su Kabı 249 TL

  • El Fenerli Tuvalet Torbası 79 TL

  • Froggo Furminatör Pet Tarağı 129 TL

  • Köpek Gövde Tasması 69 TL

  • Pati Temizleyici 129 TL

Evcil hayvan ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL
onedio.com

  • Amboss Çaydanlık 749 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 229 TL

  • Rakle Cam Kupa 19 TL

  • Gold Tepsi 29 TL

  • Karnıyarık Tencere 549 TL

  • Balpeteği Kare Fırın Tepsisi 109 TL

  • Balpeteği Oval Fırın Tepsisi 2'li 199 TL

  • Alüminyum Döküm Tava 399 TL

  • LAV Bölmeli Saklama Kabı Çeşitleri 720 cc 99 TL

  • LAV Bölmeli Saklama Kabı Çeşitleri 1120 cc 129 TL

  • LAV Bölmeli Saklama Kabı Çeşitleri 1700 cc 159 TL

  • LAV Servis Tabağı 24,50 TL

  • Glass in love Renkli Cam Şekerlik 99 TL

  • Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 219 TL

  • Benante Mottolu Kupa 124,50 TL

  • Melamin Bölmeli Tabak 139 TL

  • Melamin Kase 99 TL

  • Melamin Kaşık / Çatal Çeşitleri 22,50 TL

  • Relax Silindir Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Relax Klasik Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Relax Diamond Bardak Termos 500 ml 299 TL

  • Relax Brack Bardak Termos 500 ml 299 TL

  • Relax Wide Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Relax Prizma Bardak Termos 350 ml 259 TL

Parex Smart Otomatik Temizlik Seti 329 TL

Parex Smart Otomatik Temizlik Seti 329 TL
onedio.com

  • Krstal Tencere Çeşitleri 1200 ml 39 TL

  • Raf Ünitesi 229 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 37,50 TL

  • Kum saati Turşuluk / Zeytinlik 45 TL

  • Pazar Arabası 369 TL

  • Mutfak Gereçleri 49 TL

  • Metal Bulaşıklık 299 TL

  • Standlı Baharatlık 199 TL

  • Büyük Boy Pirinç Süzgeci 34,50 TL

  • Polarlı Sıcak Su Torbası 75 TL

  • Dolap İçi Raf Çeşitleri 75 TL

  • Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 179 TL

  • Benante Figürlü Sıvı Sabunluk 149 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 75 TL

  • Manuel Su Pompası 49,50 TL

  • Saban Nem Alıcı Aparat 300 gr 79 TL

  • Saban Nem Alıcı Yedek Tablet 2x300 gr 79 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
onedio.com

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 259 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

  • Penye Şal 75 TL

  • Namaz Elbisesi 219 TL

  • Casilli Termal Tayt 159 TL

  • Erkek Pijama Takımı 319 TL

  • Rubenişs Çocuk Şemsiye 159 TL

  • Kadın / Erkek Eşofman Altı 199 TL

  • Kadın Pijama Takımı 259 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 139 TL

  • Bozuk Para Cüzdanı 44,50 TL

  • Kadın Spor Ayakkabı 199 TL

  • Argesta Kadın Terlik 199 TL

  • Kadın Bere 109 TL

  • Erkek Bere 79 TL

  • Demlematik 24,50 TL

  • Kapı Altı Rüzgar Önleyici 34,50 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL
onedio.com

  • Akrobasi Yarış Seti 279 TL

  • Oyuncak Kamyon 359 TL

  • Yazar Kasa ve Hamburger Seti 379 TL

  • Tükenmeyen Sticker Kitabım 249 TL

Çok sevilen oyuncaklarda yer alan indirimler burada.

ŞOK 23 - 30 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Petrix Hareket Sensörlü Şarjlı Yuvarlak Işık 99,95 TL,

Petrix Hareket Sensörlü Şarjlı Yuvarlak Işık 99,95 TL,
onedio.com

  • Petrix Dokunmatik Ördek / Armut / Tost Gece Lambası 249 TL, 

  • Renkli TopUSB Işık Zincir 119 TL, 

  • Orbus Simli YuvarlakIşık Zinciri 149 TL,

  • Halat Dekoratif Aydınlatma 219 TL,

  • Wellsoft Tv Battaniyes 189 TL,

  • Visco Ortopedik Yastık 399 TL, 

  • Kadın Ev Botu 249 TL, 

  • 3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti 599 TL, 

  • Uyku Çorabı 34,95 TL,

  • Kadın/Erkek Terlik 54,95 TL,

  • Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL, 

  • Nerf Elite 2.0 Slyshot 169 TL, 

  • Gokidy BüyükSpor Araba 199 TL, 

  • Lisanslı Puzzle 49,95 TL, 

  • Hot Wheels İkili Arabalar 149 TL, 

  • 30 cm Barbie Bebek 199 TL, 

  • Mini Odam Bebek Set 69,95 TL,

  • Masaüstü Körling Oyunu 119 TL, 

  • Hikaye Kitabı Çeşitleri 24,95 TL, 

  • Matchbox AvrupaAraçları Serisi 79,95 TL, 

  • Saç Kurutmalı Güzellik Seti 99,95 TL, 

  • Melisa'nın Bisikleti 129 TL,

  • Buz Tuzağı Oyunu 129 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 276 gram Ülker Hanımeller 49 TL, 

  • 700 ml Ace Çamaşır Sulu Pro. Formül Köpük Sprey 60 TL,

  • 6x330 ml Tamek Ice Tea Şeftali / Karpuz-Çilek 70 TL, 

  • Kotex Hijyenik Ped 49 TL,

  • 2 litre Bingo Sıvı Bakım Deterjanı 65 TL

Mobilyalar;

Mobilyalar;
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Elektronik ürünler;

Elektronik ürünler;
onedio.com

Birçok indirimli elektronik aleti bulabileceğiniz Gülümseten Kasım indirimleri burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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