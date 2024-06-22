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İnceleme Puanlarına Göre Gelmiş Geçmiş En İyi FPS Oyunları!

İnceleme Puanlarına Göre Gelmiş Geçmiş En İyi FPS Oyunları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 15:01

Oyunların inelendiği ve derecelendirildiği Metacritic'e göre en iyi FPS oyunlarını sıraladık.

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10. Quake - Metascore: 94

10. Quake - Metascore: 94

FPS oyunlarının atalarından sayılan Quake oyunu, 1996 yılında piyasaya sürüldü. John Romero ve John Carmack tarafından geliştirilen bu yapım, dönemin en gözde oyunlarından birisi olmayı başarmıştı.

9. Portal 2 - Metascore: 95

9. Portal 2 - Metascore: 95

Valve'ın en başarılı işlerinden birisi olan Portal 2, 2011 yılında piyasaya sürüldü. Platform ve bulmaca odaklı bu yapım, geçitler açarak bulmacaları çözüp platformları tamamlamamızı istiyor. Portal 2, her oyuncunun mutlaka şans vermesi gereken bir yapım.

8. Halo 2 - Metascore: 95

8. Halo 2 - Metascore: 95

Halo serisinin 2. oyunu olan bu oyun, FPS türünü başarıyla uygulayan yapımlardan birisiydi. Çıktığı dönem Xbox platformunu kasıp kavuran bu yapım, uzun bir süre popülerliğini korumayı da başardı. Hikâye olarak iyi bir iş ortaya koyan yapım, en büyük devrimini multiplayer tarafında yapmıştı.

7. Half-Life - Metascore: 95

7. Half-Life - Metascore: 95

Çoğu oyuncu için en iyi video oyunu olarak nitelendirilen Half-Life, bu unvanın hakkını verebilen oyunlardan. Özellikle çıktığı dönem oyuncular tarafından durmaksızın oynanan bu yapım, FPS oyunları için de bir kilometre taşı konumunda.

6. Golden Eye 007 - Metascore: 96

6. Golden Eye 007 - Metascore: 96

Bir James Bond macerası anlatan bu yapım, Nintendo konsolları için tasarlanmıştı. FPS türünün başarılı örneklerinden olan bu oyun, çıktığı dönem rekor kırarak 10 milyona yakın bir satış sayısına ulaşmıştı.

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5. Bioshock - Metascore: 96

5. Bioshock - Metascore: 96

2007 yılında piyasaya sürülen Bioshock, beklentileri aşan bir yapım olmuştu. Oynanış mekanikleri ve sunduğu ilgi çekici hikâye ile oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Tüm bunların yanında, oyunun en dikkat çekici yanı oluşturduğu evreniydi.

4. Half-Life 2 - Metascore: 96

4. Half-Life 2 - Metascore: 96

Efsaneleşen ilk oyunun üstüne koymayı başaran Valve, bu yapımla birlikte kendini milyonlarca oyuncuya da kanıtladı. Çoğu oyuncu için gelmiş geçmiş en iyi FPS oyunu olan bu yapım, ödülleri de silip süpürmüştü. Ana oyunun çıkışından birkaç yıl sonra, iki adet genişleme paketi de piyasaya sürüldü.

3. Halo: Combat Evolved - Metascore: 97

3. Halo: Combat Evolved - Metascore: 97

Konsollarda FPS oyunu oynanmaz algısını yıkmayı başaran ilk oyun Halo olmuştu. Bungie tarafından geliştirilen Combat Evolved, ilk olarak bir strateji oyunu olarak tasarlanmıştı. Geliştirme sürecinde de bu karardan dönüp oyunu FPS türüne çevirdiler. Oyunun çıkışı ile beraber de FPS dünyası için yeni bir kapı açılmış oldu.

2. Metroid Prime - Metascore: 97

2. Metroid Prime - Metascore: 97

Nintendo markasının sağlam isimlerinden olan Metroid serisi, bu oyun ile birlikte farklı bir tarza kavuşmuştu. Serinin beşinci ana oyunu olan bu yapım, ilk defa birinci şahıs kamera açısını oyuna getirmiş oldu. Tabii, bununla beraber Metroid serisi ilk defa 3 boyutlu bir oyuna kavuşmuş oldu.

1. Perfect Dark - Metascore: 97

1. Perfect Dark - Metascore: 97

2000 yılında Nintendo için piyasaya sürülen Perfect Dark, bizleri Joanna Dark karakteri ile tanıştırmıştı. Ajan temasına sahip oyunlar arasında oyuncuların gözdelerinden olan bu yapım, dönemin ötesinde bir yapay zeka sistemine de sahipti. Geçtiğimiz günlerde yapılan Xbox sunumu esnasında, Perfect Dark markasının tamamen yenilenmiş bir şekilde geliştirildiğini de öğrendik.

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