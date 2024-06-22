İnceleme Puanlarına Göre Gelmiş Geçmiş En İyi FPS Oyunları!

Efsaneleşen ilk oyunun üstüne koymayı başaran Valve, bu yapımla birlikte kendini milyonlarca oyuncuya da kanıtladı. Çoğu oyuncu için gelmiş geçmiş en iyi FPS oyunu olan bu yapım, ödülleri de silip süpürmüştü. Ana oyunun çıkışından birkaç yıl sonra, iki adet genişleme paketi de piyasaya sürüldü.