İnceleme Puanlarına Göre Gelmiş Geçmiş En İyi FPS Oyunları!
İnceleme Puanlarına Göre Gelmiş Geçmiş En İyi FPS Oyunları!
Oyunların inelendiği ve derecelendirildiği Metacritic'e göre en iyi FPS oyunlarını sıraladık.
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10. Quake - Metascore: 94
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9. Portal 2 - Metascore: 95
8. Halo 2 - Metascore: 95
7. Half-Life - Metascore: 95
6. Golden Eye 007 - Metascore: 96
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5. Bioshock - Metascore: 96
4. Half-Life 2 - Metascore: 96
3. Halo: Combat Evolved - Metascore: 97
2. Metroid Prime - Metascore: 97
1. Perfect Dark - Metascore: 97
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