IMF'nin Türkiye Beklentileri Dolar ve Enflasyonda Ümit Vermedi: Enflasyonda Tek Hane Çok Uzakta!
IMF'nin Türkiye Beklentileri Dolar ve Enflasyonda Ümit Vermedi: Enflasyonda Tek Hane Çok Uzakta!
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IMF'nin yayımladığı "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunda tahminler paylaşılırken, kur tahminine yer verilmese de TL ve dolar bazlı yıllık milli gelir tahminlerinden "ortalama dolar kuru beklentisi" hesaplanabiliyor.
Bu verilerin ışığında dolar/TL tahminleri de şu şekilde ortaya çıkıyor:
Mehmet Şimşek'in sürekliği işlerin yolunda olduğu vurgusu yaptığı hükümetin Orta Vadeli Programında (OVP) yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2023 yılı için 23,88 olurken, 2024 için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için ise 47,80 seviyesinde belirtilmişti.
IMF'nin Türkiye enflasyon tahminleri de ilgi çekti. Yakın zamanda tek hane ufukta görünmedi.
Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminlerini 2024 yılı için yüzde 36, 2025 yılı için yüzde 14, 2026 yılı için de için yüzde 9 seviyesinde açıklarken, yine OVP'de de 2024 yüzde 33, 2025 yüzde 15,2, 2026 yüzde 8,5 beklentiler bulunuyor.
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TCMB'nin Piyasa katılımcıları anketinde de aslında IMF'den çok farklı olmayan bir şekilde 5 yıl sonrası için (2029) tek hane beklenti görünmemişti.
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