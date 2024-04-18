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IMF'nin Türkiye Beklentileri Dolar ve Enflasyonda Ümit Vermedi: Enflasyonda Tek Hane Çok Uzakta!

IMF'nin Türkiye Beklentileri Dolar ve Enflasyonda Ümit Vermedi: Enflasyonda Tek Hane Çok Uzakta!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.04.2024 - 11:32

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye tahminlerini de açıkladı. IMF, dolar, enflasyon ve büyüme tahminlerinde yurt içindeki beklentilerden ayrışıyor.

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IMF'nin yayımladığı "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunda tahminler paylaşılırken, kur tahminine yer verilmese de TL ve dolar bazlı yıllık milli gelir tahminlerinden "ortalama dolar kuru beklentisi" hesaplanabiliyor.

IMF'nin yayımladığı "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunda tahminler paylaşılırken, kur tahminine yer verilmese de TL ve dolar bazlı yıllık milli gelir tahminlerinden "ortalama dolar kuru beklentisi" hesaplanabiliyor.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, IMF2023 yılında 26,3 trilyon TL olan Türkiye'nin GSYH'sini 2024 yılında 41,5 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 114 milyar dolar),

2025 yılında 58,2 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 107 milyar dolar),

2026 yılında 72,7 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 154 milyar dolar),

2027 yılında 88 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 197 milyar dolar), 

2028 yılında 106,2 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 242 milyar dolar) ve 2029 yılında da 127,9 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 286 milyar dolar) tahmin ediyor.

Bu verilerin ışığında dolar/TL tahminleri de şu şekilde ortaya çıkıyor:

Bu verilerin ışığında dolar/TL tahminleri de şu şekilde ortaya çıkıyor:

  • Ortalama dolar/TL kuru 2023'te 23,71 olurken, 

  • 2024'te 37,24,

  • 2025'te 52,57, 

  • 2026'da 62,97,

  • 2027'de 73,54,

  • 2028'de 85,48, 

  • 2029'da 99,44 olarak tahmin edildi.

Mehmet Şimşek'in sürekliği işlerin yolunda olduğu vurgusu yaptığı hükümetin Orta Vadeli Programında (OVP) yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2023 yılı için 23,88 olurken, 2024 için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için ise 47,80 seviyesinde belirtilmişti.

Mehmet Şimşek'in sürekliği işlerin yolunda olduğu vurgusu yaptığı hükümetin Orta Vadeli Programında (OVP) yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2023 yılı için 23,88 olurken, 2024 için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için ise 47,80 seviyesinde belirtilmişti.

IMF'nin Türkiye enflasyon tahminleri de ilgi çekti. Yakın zamanda tek hane ufukta görünmedi.

IMF'nin Türkiye enflasyon tahminleri de ilgi çekti. Yakın zamanda tek hane ufukta görünmedi.

2024 yılı için enflasyon yüzde 45,02 olarak tahmin edilirken, 

2025 için yüzde 28,28, 

2026 için yüzde 19,56, 

2027 için yüzde 18,67, 

2028 ve 2029 yılları için yüzde 18,60 oldu.

Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminlerini 2024 yılı için yüzde 36, 2025 yılı için yüzde 14, 2026 yılı için de için yüzde 9 seviyesinde açıklarken, yine OVP'de de 2024 yüzde 33, 2025 yüzde 15,2, 2026 yüzde 8,5 beklentiler bulunuyor.

Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminlerini 2024 yılı için yüzde 36, 2025 yılı için yüzde 14, 2026 yılı için de için yüzde 9 seviyesinde açıklarken, yine OVP'de de 2024 yüzde 33, 2025 yüzde 15,2, 2026 yüzde 8,5 beklentiler bulunuyor.
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TCMB'nin Piyasa katılımcıları anketinde de aslında IMF'den çok farklı olmayan bir şekilde 5 yıl sonrası için (2029) tek hane beklenti görünmemişti.

TCMB'nin Piyasa katılımcıları anketinde de aslında IMF'den çok farklı olmayan bir şekilde 5 yıl sonrası için (2029) tek hane beklenti görünmemişti.
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