IMF'nin Türkiye Beklentileri Dolar ve Enflasyonda Ümit Vermedi: Enflasyonda Tek Hane Çok Uzakta!

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, IMF, 2023 yılında 26,3 trilyon TL olan Türkiye'nin GSYH'sini 2024 yılında 41,5 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 114 milyar dolar),

2025 yılında 58,2 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 107 milyar dolar),

2026 yılında 72,7 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 154 milyar dolar),

2027 yılında 88 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 197 milyar dolar),

2028 yılında 106,2 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 242 milyar dolar) ve 2029 yılında da 127,9 trilyon TL (dolar bazlı beklenti de 1 trilyon 286 milyar dolar) tahmin ediyor.