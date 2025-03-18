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İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararını CHP’liler Meclis Masalarına Vurarak Protesto Etti ve Kürsüye Çıktı

İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararını CHP’liler Meclis Masalarına Vurarak Protesto Etti ve Kürsüye Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 19:43

İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması için yapacağı karar açıklaması için gün sayılıyordu. Üniversite, diplomanın iptaline dair karar açıklamasını kamuoyu duyurusuyla yayınladı. Karar karşısında ilk açıklama İmamoğlu’nun avukatından geldi, ardından ise İmamoğlu Twitter hesabından kendi açıklamasını dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karar verilmesi Meclis’te de tepki aldı. CHP’liler sıralara vurarak protesto etti. Ardından ise kürsüye inerek “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sözlerini dile getirdi.

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İşte o anlar 👇

Kürsü anları 👇

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Karar yok hükmündedir” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Karar yok hükmündedir” dedi.

'Üniversite Yönetim Kurulu, böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar, yok hükmündedir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Öğretim Kanunu’nun 15. Maddesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olduğu açıkça yazıyor. Diplomaya dair böyle bir karar alma yetkisi yoktur, yok hükmündedir. Haliyle diplomaiptali haberi doğru değildir. 

Diploma hakkında Üniversite’nin Kantini ile Yönetim Kurulu’nun yetkisi aynıdır. Yani, yetkisi yoktur. 

İdare hukukundaki kural usulde ve yetkide paralellik yetkisi gereğince bu kararı yalnızca Fakülte Yönetim Kurulu alabilir.'

Ekrem İmamoğlu da kararın hukuksuz olduğuna dair ilk açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Ekrem İmamoğlu da kararın hukuksuz olduğuna dair ilk açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

'İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. 

Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.

Kurtuluş Yok Tek Başına!'

Şimdiyse İmamoğlu’nun 19.50’de sosyal medya hesaplarından açıklama yapmak için açacağı canlı yayın bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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