İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararını CHP’liler Meclis Masalarına Vurarak Protesto Etti ve Kürsüye Çıktı
İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararını CHP’liler Meclis Masalarına Vurarak Protesto Etti ve Kürsüye Çıktı
İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması için yapacağı karar açıklaması için gün sayılıyordu. Üniversite, diplomanın iptaline dair karar açıklamasını kamuoyu duyurusuyla yayınladı. Karar karşısında ilk açıklama İmamoğlu’nun avukatından geldi, ardından ise İmamoğlu Twitter hesabından kendi açıklamasını dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karar verilmesi Meclis’te de tepki aldı. CHP’liler sıralara vurarak protesto etti. Ardından ise kürsüye inerek “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sözlerini dile getirdi.
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Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Karar yok hükmündedir” dedi.
Ekrem İmamoğlu da kararın hukuksuz olduğuna dair ilk açıklamasını Twitter hesabından yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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