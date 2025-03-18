İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararını CHP’liler Meclis Masalarına Vurarak Protesto Etti ve Kürsüye Çıktı

İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması için yapacağı karar açıklaması için gün sayılıyordu. Üniversite, diplomanın iptaline dair karar açıklamasını kamuoyu duyurusuyla yayınladı. Karar karşısında ilk açıklama İmamoğlu’nun avukatından geldi, ardından ise İmamoğlu Twitter hesabından kendi açıklamasını dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karar verilmesi Meclis’te de tepki aldı. CHP’liler sıralara vurarak protesto etti. Ardından ise kürsüye inerek “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sözlerini dile getirdi.