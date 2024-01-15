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İmamoğlu'ndan Soylu'ya: 'Kul Hakkı Yediniz Şimdi Köşenizden Pısırık Pısırık Cevaplar Gönderiyorsunuz'

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: 'Kul Hakkı Yediniz Şimdi Köşenizden Pısırık Pısırık Cevaplar Gönderiyorsunuz'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 13:16

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

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Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 550 terörist var” demişti.

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 550 terörist var” demişti.

Soylu'nun avukatı ise başlatılan soruşturmada 'Müvekkilim İçişleri bakanıdır hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır' demişti. O savunma ise tepki çekmişti.

İSKİ Bekardere Islahı ve Çengelköy çevre projesi temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, Soylu'nun İBB çalışanlarını hedef gösterdiği açıklamasını anımsatarak "Hatırlıyorsunuz değil mi? Kürsüleri devirecekti, mikrofonlar sallanıyordu bize anlatırken, sayı veriyordu... Kul hakkı yediniz kardeşim kul hakkı... Kul hakkı yediniz şimdi köşenizden pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz" dedi.

İSKİ Bekardere Islahı ve Çengelköy çevre projesi temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, Soylu'nun İBB çalışanlarını hedef gösterdiği açıklamasını anımsatarak "Hatırlıyorsunuz değil mi? Kürsüleri devirecekti, mikrofonlar sallanıyordu bize anlatırken, sayı veriyordu... Kul hakkı yediniz kardeşim kul hakkı... Kul hakkı yediniz şimdi köşenizden pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz" dedi.

Kaynak: Sözcü

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