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İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Bu Bir Yüzleşmedir''

İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Bu Bir Yüzleşmedir''

Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.01.2024 - 18:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. 

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Başkan Ekrem İmamoğlu, “25 yıllık ihmali bitirdik. Tarihi mirasımıza samimiyetle sahip çıktık” dedi.

Başkan Ekrem İmamoğlu, “25 yıllık ihmali bitirdik. Tarihi mirasımıza samimiyetle sahip çıktık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkanları aday tanıtım programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. Erdoğan, “Her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı üstelendiğimiz sorumluluğun ağrılığını da gösterdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkanları aday tanıtım programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. Erdoğan, “Her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı üstelendiğimiz sorumluluğun ağrılığını da gösterdi” dedi.

İmamoğlu ise sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak Erdoğan'a yanıt verdi. "Bu biz yüzleşmedir" sözleriyle başlayan videoda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu döneminde tarihi eser ve yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve restarasyonuyla ilgili yapılan icraatlardan örnekler yer aldı.

İmamoğlu ise sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak Erdoğan'a yanıt verdi. "Bu biz yüzleşmedir" sözleriyle başlayan videoda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu döneminde tarihi eser ve yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve restarasyonuyla ilgili yapılan icraatlardan örnekler yer aldı.

İmamoğlu paylaşımında 'Ecdadımızı sadece siyaset yaparken hatırlamadık. 25 yıllık ihmali bitirdik. Tarihi mirasımıza samimiyetle sahip çıktık' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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