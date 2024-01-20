Geçici Görevlendirmeyle Gana'ya Gitmişti: Sıtmaya Yakalanan Türk Polisi Fatma Akın Akıllı Şehit Oldu
Geçici Görevlendirmeyle Gana'ya Gitmişti: Sıtmaya Yakalanan Türk Polisi Fatma Akın Akıllı Şehit Oldu
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Almanya ve ardından Ankara'da tedavi altına alınan 34 yaşındaki polis memuru kurtarılamadı.
Yurt dışı görevinde rahatsızlanması üzerine tedavi için getirildiği Ankara'da hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.
Polis memuru Fatma Akın Akıllı (34) için Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Akıllı'nın cenazesi, Tokatlı köyündeki aile mezarlığında defnedildi.
Fatma Akın Akıllı'nın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Lyon şehrinde bulunurken geçici görevlendirmeyle gönderildiği Gana'da sıtma hastalığına yakalandığı, önce Almanya'da ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı, müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
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