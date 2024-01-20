İstanbul İçin 'Kar' Alarmı! 9 İle Sarı Kodlu Uyarı: Öğleden Sonraya Dikkat!

AKOM'dan yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının bugün 8-10 derece düşeceği ve kentte kar yağışının da beklendiği açıklanırken, bir uyarı da Meteoroloji'den geldi. Sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.