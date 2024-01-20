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İstanbul İçin 'Kar' Alarmı! 9 İle Sarı Kodlu Uyarı: Öğleden Sonraya Dikkat!

İstanbul İçin 'Kar' Alarmı! 9 İle Sarı Kodlu Uyarı: Öğleden Sonraya Dikkat!

Sağanak yağış kar yağışı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.01.2024 - 10:44

AKOM'dan yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının bugün 8-10 derece düşeceği ve kentte kar yağışının da beklendiği açıklanırken, bir uyarı da Meteoroloji'den geldi. Sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde düşmesinin beklendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde düşmesinin beklendiğini açıkladı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, sıcaklıkların bugün öğle saatlerinden itibaren 8-10 derece azalacağı bildirildi. Açıklamada yurttaşlar, olası buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, sıcaklıkların bugün öğle saatlerinden itibaren 8-10 derece azalacağı bildirildi. Açıklamada yurttaşlar, olası buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bugün öğle saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği uyarısında bulunuldu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği uyarısında bulunuldu.

AKOM'dan sonra bir uyarı da Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji'nin verilerine göre; sarı kodla uyarılan Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor.

AKOM'dan sonra bir uyarı da Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji'nin verilerine göre; sarı kodla uyarılan Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor.
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Edirne ve Kırklareli de yağmurla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli de yağmurla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.
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