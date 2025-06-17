İlker Kaleli Kimdir? İlker Kaleli Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Film ve Dizilerde Rol Aldı?
Poyraz Karayel ile yıldızı parlayan, uluslararası projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren İlker Kaleli; özel hayatı, eğitim geçmişi ve oyunculuk vizyonuyla da merak ediliyor. Sıla Gençoğlu ile ilişkisi, aldığı ödüller, yer aldığı dizi ve filmler derken kariyerindeki her detay ilgi odağı olmuş durumda. İlker Kaleli’nin hayatı, projeleri, aşkları ve açıklamalarını sizler için derledik!
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İlker Kaleli Kimdir?
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İlker Kaleli Kaç Yaşında?
İlker Kaleli Aslen Nereli?
İlker Kaleli'nin Kariyer Başlangıcı
İlker Kaleli'nin Özel Hayatı
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İlker Kaleli'nin Öne Çıkan Açıklamaları
İlker Kaleli'nin Yer Aldığı Diziler
İlker Kaleli'nin Yer Aldığı Filmler
İlker Kaleli'nin Ödülleri ve Adaylıkları
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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