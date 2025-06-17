İlker Kaleli Kimdir? İlker Kaleli Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Film ve Dizilerde Rol Aldı?

İlker Kaleli’nin özel hayatı, özellikle rol aldığı projelerdeki partnerleriyle yaşadığı ilişkiler nedeniyle sıkça gündeme gelmiştir.

2015 yılında “Poyraz Karayel” dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Burçin Terzioğlu ile başlayan ilişkisi, yaklaşık 3,5 yıl sürmüş ve dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuşlardır. 2018 yılında ayrılan çiftin vedası, kamuoyuna saygılı bir dille yansımış, ancak ilişki sonrasında Kaleli'nin içe kapanık bir dönem geçirdiği öne sürülmüştür.

2020 yılında adı kısa bir süreliğine oyuncu Biran Damla Yılmaz ile anılmış; ilişkileri kamuoyuna “güzel bir arkadaşlık” olarak yansımıştır.

Kaleli’nin en çok dikkat çeken birlikteliği ise 2021 yılında şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yaşadığı aşktır. Uzun süredir devam eden bu ilişki, magazin basınında büyük ilgi görmüş, çift hem birlikte yaşamaya başlamış hem de sosyal sorumluluk projelerinde omuz omuza yer alarak uyumlu bir görüntü çizmiştir.