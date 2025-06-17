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İlker Kaleli Kimdir? İlker Kaleli Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Film ve Dizilerde Rol Aldı?

İlker Kaleli Kimdir? İlker Kaleli Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Film ve Dizilerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.06.2025 - 23:48

Poyraz Karayel ile yıldızı parlayan, uluslararası projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren İlker Kaleli; özel hayatı, eğitim geçmişi ve oyunculuk vizyonuyla da merak ediliyor. Sıla Gençoğlu ile ilişkisi, aldığı ödüller, yer aldığı dizi ve filmler derken kariyerindeki her detay ilgi odağı olmuş durumda. İlker Kaleli’nin hayatı, projeleri, aşkları ve açıklamalarını sizler için derledik!

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İlker Kaleli Kimdir?

İlker Kaleli Kimdir?

İlker Kaleli, Türkiye’de özellikle televizyon izleyicisinin hafızasına 'Poyraz Karayel' dizisindeki başrolüyle kazınmış, eğitimli ve karizmatik duruşuyla öne çıkan bir oyuncudur. 

Hem yerli yapımlarda hem de uluslararası projelerde yer alarak kariyerini yurt dışına taşımayı başarmıştır. Duru oyunculuğu, sahiciliği ve proje seçimlerindeki özenle, son yılların en saygı duyulan erkek oyuncularından biri olarak anılmaktadır. 

Televizyonun yanı sıra dijital platformlardaki varlığı ve Avrupa yapımlarıyla da dikkat çekerek kariyerini sadece Türkiye ile sınırlı bırakmamıştır.

İlker Kaleli Kaç Yaşında?

İlker Kaleli Kaç Yaşında?

İlker Kaleli, 11 Mayıs 1984 doğumlu olup, bugün itibarıyla 41 yaşındadır. Boğa burcudur. Fiziksel ölçüleri; 1,77 m boyunda ve yaklaşık 67 kg ağırlığındadır.

İlker Kaleli Aslen Nereli?

İlker Kaleli Aslen Nereli?

İlker Kaleli, İstanbul doğumlu olsa da babası Van kökenlidir; annesi Beril Öztunalı ise hem yarı Alman hem Türk kökenlidir, anneannesi Almanya’dan göç etmiştir. 

13 yaşındayken anne ve babası ayrılmış, bu zor süreç onun gençlik yıllarını etkilemiştir. Bir kız kardeşi vardır: Eda Esin Kaleli.

Eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi üzerine tamamlamış, ardından Londra’daki LAMDA’da ve Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimi alarak yetkinliğini pekiştirmiştir.

İlker Kaleli'nin Kariyer Başlangıcı

İlker Kaleli'nin Kariyer Başlangıcı

İlker Kaleli, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2012 yılında “Son” dizisiyle adım atmış; ardından “Kayıp Şehir” ve “Kayıp” gibi yapımlarla ekran tecrübesini artırmıştır. 

Asıl çıkışını ise 2015 yılında Kanal D’de yayınlanan “Poyraz Karayel” dizisindeki Ahmet Poyraz Karayel karakteriyle yakalamıştır. Bu rol, ona geniş kitlelerin tanıdığı bir isim olma fırsatı sunmuş; hem oyunculuk yeteneği hem de karizmasıyla büyük beğeni toplamıştır. 

Kaleli, keşfedilme sürecinde Türkiye’deki eğitiminin ardından Londra’daki LAMDA’da aldığı profesyonel oyunculuk eğitiminin de etkisiyle dikkat çekmiştir.

İlker Kaleli'nin Özel Hayatı

İlker Kaleli'nin Özel Hayatı

İlker Kaleli’nin özel hayatı, özellikle rol aldığı projelerdeki partnerleriyle yaşadığı ilişkiler nedeniyle sıkça gündeme gelmiştir. 

2015 yılında “Poyraz Karayel” dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Burçin Terzioğlu ile başlayan ilişkisi, yaklaşık 3,5 yıl sürmüş ve dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuşlardır. 2018 yılında ayrılan çiftin vedası, kamuoyuna saygılı bir dille yansımış, ancak ilişki sonrasında Kaleli'nin içe kapanık bir dönem geçirdiği öne sürülmüştür. 

2020 yılında adı kısa bir süreliğine oyuncu Biran Damla Yılmaz ile anılmış; ilişkileri kamuoyuna “güzel bir arkadaşlık” olarak yansımıştır. 

Kaleli’nin en çok dikkat çeken birlikteliği ise 2021 yılında şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yaşadığı aşktır. Uzun süredir devam eden bu ilişki, magazin basınında büyük ilgi görmüş, çift hem birlikte yaşamaya başlamış hem de sosyal sorumluluk projelerinde omuz omuza yer alarak uyumlu bir görüntü çizmiştir.

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İlker Kaleli'nin Öne Çıkan Açıklamaları

İlker Kaleli'nin Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Şöhret gitse bile umurumda değil.”

  • “Her şeyin organik geliştiğine ve bunu manipüle etmemek gerektiğine çok inanıyorum.”

  • “Oyuncular ruhun atletleridir.”

  • Müzik benim atardamarlarımdan biri… Dört yıl profesyonel DJ’lik yaptım ama albüm yapmayı düşünmüyorum.”

  • “Poyraz karakteri… gerçek, yaşayan, yeri geldiğinde korkan, ağlayan, güçsüzlüğünü ortaya koymaktan çekinmeyen bir karakter.”

  • “Haksızlık… işin içinde ben bile olsam, orada benim bile önemim kalmaz.”

  • “Kendimle savaşımı bitirdim.”

  • “Hayat 20’li yaşlarıma göre daha kolay geliyor.”

  • “Magazin kendine kötülük yapıyor… yalan haber yaparak kendini itibarsızlaştırıyor.”

  • “Var mıdır aşkın formülü? Bunların formülleri olduğunu zannetmiyorum.”

İlker Kaleli'nin Yer Aldığı Diziler

İlker Kaleli'nin Yer Aldığı Diziler

Televizyon Dizileri

  • Son, 2012, Alper 

  • Kayıp Şehir, 2012–2013, İrfan 

  • Kayıp, 2013, Faik Şaşmaz 

  • Poyraz Karayel, 2015–2017, Ahmet Poyraz Karayel 

  • Öğretmen, 2020, Akif Erdem 

  • The Serpent, 2021, Vitali Hakim (yardımcı rol) 

  • Arak / Kara (Kara Talan), 2023–2024, Akay Talan / Kara 

  • La Pasión Turca, 2024, Yaman 

İnternet Dizileri

  • Dip, 2018, Sahir Kaan

İlker Kaleli'nin Yer Aldığı Filmler

İlker Kaleli'nin Yer Aldığı Filmler
  • Silsile, 2014, Cenk

İlker Kaleli'nin Ödülleri ve Adaylıkları

İlker Kaleli'nin Ödülleri ve Adaylıkları

2015

  • Elle Style Ödülleri – Yılın Erkek Oyuncusu (Kayıp) – Adaylık 

  • YBTB Yılın En İyileri – En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu (Poyraz Karayel) – Kazandı

  • Haliç Üniversitesi 2015’in En’leri – Yılın En İyi Dizi Erkek Oyuncusu – Kazandı

  • 42. Pantene Altın Kelebek – En İyi Erkek Oyuncu (Poyraz Karayel) – Adaylık

2016

  • Gazi Üniversitesi Akademi Kariyer Günleri – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu – Kazandı

  • 7. İMK Sosyal Medya Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Kazandı 

  • 43. Pantene Altın Kelebek – En İyi Erkek Oyuncu (Poyraz Karayel) – Kazandı

  • 23. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu – Adaylık

2017

  • 15. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Erkek Dizi/Film Oyuncusu – Kazandı

  • 24. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu – Kazandı

  • Akdeniz Üniversitesi Medya Başarı Ödülleri – En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu – Kazandı 

  • Bilkent TV Ödülleri – En İyi Erkek Drama Oyuncu – Adaylık 

2022

  • 4. İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri – Yaşayan Dizi Efsanesi – Kazandı
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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