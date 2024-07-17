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İki Kez Serbest Bırakılan AK Partili Eski Başkan Hakkında Yakalama Kararı: Bir Kez Daha Operasyon Düzenlendi

İki Kez Serbest Bırakılan AK Partili Eski Başkan Hakkında Yakalama Kararı: Bir Kez Daha Operasyon Düzenlendi

Diyarbakır AK Parti Operasyon
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 11:47

AK Partili Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır’da geçen yıl rüşvet soruşturmasında gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan AK Partili Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu geçtiğimiz hafta yeniden gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alın AK Partili eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alın AK Partili eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Beyoğlu ile aralarında eski belediye çalışanlarının da olduğu 14 yakınının adreslerine geçen hafta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kez daha operasyon düzenlendi.

Beyoğlu ile aralarında eski belediye çalışanlarının da olduğu 14 yakınının adreslerine geçen hafta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kez daha operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin taşınmazlarında yapılan aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ile altına tedbiren el konulurken Hüseyin Beyoğlu ve 14 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Beyoğlu ile ilgili, bugün görülen ikinci duruşmada ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin taşınmazlarında yapılan aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ile altına tedbiren el konulurken Hüseyin Beyoğlu ve 14 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Beyoğlu ile ilgili, bugün görülen ikinci duruşmada ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimleri yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP'li Zeyyat Ceylan'a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmemiş, yerine yüzde 26 oy alan AK Partili Hüseyin Beyoğlu belediye başkanlığına getirilmişti.

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