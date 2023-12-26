İcra Dosyalarında Artış İddiası: Geçen Yıla Göre Yüzde 59,4 Arttı

Bankalarda ödenmediği için icra takibine düşen vatandaşların bakiyesinin 1 milyar liraya yakın artışla 45,4 milyar lira olduğunu belirten CHP’li Arpacı, Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporunda varlık yönetim şirketlerindeki alacakların 41 milyar liralık olduğunu, vatandaşın borcunun faiz ve icra masrafları hariç 84 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Arpacı, vatandaşın TOKİ'ye taksitli konut borcunun da 59 milyar lira olduğunu belirtti.