İcra Dosyalarında Artış İddiası: Geçen Yıla Göre Yüzde 59,4 Arttı
İcra Dosyalarında Artış İddiası: Geçen Yıla Göre Yüzde 59,4 Arttı
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Enflasyonda yükseliş bütçeleri zorlarken, artan fiyatlarla vatandaş kredi kartına ve ve kredilere yöneliyor. Bankaların alacakları artarken, borçlarda da ödenmeme oranı yükseliyor.
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, yılbaşından bu yana tüketici kredilerinin yüzde 36,1, kredi kartı borç bakiyesinin de yüzde 141,2 oranında arttığını iletti.
İcra dairelerinde dosyalarda yığılma olduğunu ileten Arpacı, "1 Ocak- 22 Aralık 2023 tarihleri arasında icra dairelerine ulaşan yeni dosya sayısının geçen yıla göre yüzde 59,4 oranında arttığını" açıkladı.
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