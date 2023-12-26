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İcra Dosyalarında Artış İddiası: Geçen Yıla Göre Yüzde 59,4 Arttı

İcra Dosyalarında Artış İddiası: Geçen Yıla Göre Yüzde 59,4 Arttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.12.2023 - 09:15

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'nın açıkladığı 1 Ocak- 22 Aralık tarihleri arasındaki verilere göre, icra dairelerindeki dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,4 oranında arttı.

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Enflasyonda yükseliş bütçeleri zorlarken, artan fiyatlarla vatandaş kredi kartına ve ve kredilere yöneliyor. Bankaların alacakları artarken, borçlarda da ödenmeme oranı yükseliyor.

Enflasyonda yükseliş bütçeleri zorlarken, artan fiyatlarla vatandaş kredi kartına ve ve kredilere yöneliyor. Bankaların alacakları artarken, borçlarda da ödenmeme oranı yükseliyor.

Bankaların alacaklarında tahsil tutarı 8-15 Aralık haftasında 5,6 milyar lira artışla 2 trilyon 619 milyar lira oldu. Ekonomim'in aktardığına göre, tüketici kredileri de 1,2 milyar lira azalırken, kredi kartı borç bakiyesi 6,9 milyar lira arttı.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, yılbaşından bu yana tüketici kredilerinin yüzde 36,1, kredi kartı borç bakiyesinin de yüzde 141,2 oranında arttığını iletti.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, yılbaşından bu yana tüketici kredilerinin yüzde 36,1, kredi kartı borç bakiyesinin de yüzde 141,2 oranında arttığını iletti.

Bankalarda ödenmediği için icra takibine düşen vatandaşların bakiyesinin 1 milyar liraya yakın artışla 45,4 milyar lira olduğunu belirten CHP’li Arpacı, Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporunda varlık yönetim şirketlerindeki alacakların 41 milyar liralık olduğunu, vatandaşın borcunun faiz ve icra masrafları hariç 84 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Arpacı, vatandaşın TOKİ'ye taksitli konut borcunun da 59 milyar lira olduğunu belirtti.

İcra dairelerinde dosyalarda yığılma olduğunu ileten Arpacı, "1 Ocak- 22 Aralık 2023 tarihleri arasında icra dairelerine ulaşan yeni dosya sayısının geçen yıla göre yüzde 59,4 oranında arttığını" açıkladı.

İcra dairelerinde dosyalarda yığılma olduğunu ileten Arpacı, "1 Ocak- 22 Aralık 2023 tarihleri arasında icra dairelerine ulaşan yeni dosya sayısının geçen yıla göre yüzde 59,4 oranında arttığını" açıkladı.
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