İçişleri Bakanlığı'ndan 4 Ton Uyuşturucu Yüklü Gemi İçin Açıklama Geldi: "Hayalet Gemilerle Aktarım"
İçişleri Bakanlığı'ndan 4 Ton Uyuşturucu Yüklü Gemi İçin Açıklama Geldi: "Hayalet Gemilerle Aktarım"
Türkiye'den yola çıktığı iddia edilen bir kargo gemisinde 4 ton uyuşturucu ele geçirildiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İçişleri Bakanlığı bugün geminin İstanbul'dan demir aldığını ancak söz konusu uyuşturucunun Güney Amerika ülkelerinden yola çıkan hayalet gemilerle söz konusu gemiye aktarıldığını ifade etti.
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İspanya'nın Lanzarote adasının kuzeydoğusunda gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'den yola çıkan bir kargo gemisinde 4 ton kokain ele geçirilmişti. Operasyonda 1'i kaptan olmak üzere 7'si Türk toplam 10 mürettebat gözaltına alındığı duyurulmuştu.
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İçişileri Bakanlığı, Zanzibar-Tanzanya bayrağı taşıyan geminin 28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki demirleme alanından ayrıldığını duyurdu. Gemideki uyuşturucunun ise Güney Amerika ülkelerinden hayalet gemilerle getirilerek söz konusu gemiye aktarıldığı vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından kokain yüklü gemiye ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 👇
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