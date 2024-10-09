İçişleri Bakanlığı'ndan 4 Ton Uyuşturucu Yüklü Gemi İçin Açıklama Geldi: "Hayalet Gemilerle Aktarım"

'4 Ekim 2024 günü İspanya ve Fransa güvenlik güçlerince Atlas Okyanusu Kanarya Adaları yakınlarında Tanzanya bayraklı RAS isimli gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 ton kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 7’si Türk , 2’si Azerbaycan ve 1’i Hollanda uyruklu olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız hemen İspanyol Narkotik Polisi ile iletişime geçmiş ve bu iletişim süreci karşılıklı olarak devam etmektedir. Görüşmeler sonucu:

19 Temmuz 2024'ten bu yana Zanzibar-Tanzanya bayrağı taşıyan geminin hareketleri incelenmiş:

28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki demirleme alanından ayrıldığı ve 9-10 Ağustos 2024 tarihlerinde Fas'ın Kazablanka kentinde kısa bir mola vererek Sierra Leone'ye transit geçiş yaptğı,

21 Ağustos'ta Freetown, Sierra Leone açıklarında demirlediği ve 11 Eylül'e kadar 20 gün boyunca orada kaldığı,

11 Eylül'de kuzeye doğru hareket ettiği ve 13-20 Eylül tarihleri arasında Gine ile Gine-Bissau ülkeleri karasularında limana giriş izni için beklediği ve akabinde 21 Eylül tarihinde 21 saat boyunca Bissau limanında demirlediği,

22 Eylül tarihinde Bissau limanından ayrıldıktan sonra, bir sonraki uğrak limanı olarak İskenderiye, Mısır'ı gösterdiği ve tahmini varış zamanını 15 Ekim 2024 olarak belirlediği,

23-24 Eylül 2024 tarihleri arasında Gine-Bissau açıklarında düşük hızda manevralar gerçekleştirdiği,

26 Eylül 2024 tarihinde Moritanya açıklarında seyrettiği,

28-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Moritanya açıklarında hızını önemli ölçüde düşürdüğü,

Akabinde gemi İskenderiye Limanına seyir halindeyken Kanarya Adaları’nın kuzeydoğusundaki sularda 4 Ekim 2024 tarihinde İspanya ve Fransa güvenlik birimlerince operasyon yapılarak limana çekildiği ve 4 ton kokain maddesi ele geçirildiği bilgileri edinilmiştir.

RAS isimli geminin güzergah, liman ve hız bilgileri birlikte analiz edildiğinde ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELERİN GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNDEN HAYALET (AIS SİNYAL BİLGİLERİ BULUNMAYAN) OLARAK TABİR EDİLEN GEMİLERLE GETİRİLEREK ATLAS OKYANUSU ÜZERİNDE GİNE YA DA MORİTANYA AÇIKLARINDA BAHSE KONU GEMİYE AKTARILDIĞI, AKABİNDE AVRUPA ÜLKELERİNE SEVKEDİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.'