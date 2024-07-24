İçerde Yaksaydın: Liseye Geçer Geçmez LinkedIn Hesabı Açan LGS Birincisi
İçerde Yaksaydın: Liseye Geçer Geçmez LinkedIn Hesabı Açan LGS Birincisi
Günümüzde rekabet oldukça erken yaşlarda başlıyor. Anaokulunda öğretilmeye başlanan İngilizce, henüz ilkokulda alınan özel dersler...Konu artık henüz liseye geçen bir öğrencinin şimdiden LinkedIn hesabı açmasına kadar geldi!
Evet, yanlış okumadınız. LGS'de 1'inci olan bir öğrenci, bu sevinçli haberi 'değerli bağlantılarıyla' paylaştı.
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İş hayatındaki rekabet, artık çok daha erken yıllarda başlıyor.
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Mezun olmadan hayatın yükünü omuzlarında taşıyan öğrenciler, bir de mezun olduktan sonra kariyer yolunda resmen dirsek çürütüyor.
Peki bunun yolu nereden geçiyor? Elbette dünyada herkesin kullandığı bir kariyer platformu olan LinkedIn'den.
Bu kez henüz LGS'den çıkan bir öğrenci, sınavda 1'inci olduğunu 'değerli bağlantılarıyla' paylaştı!
Twitter kullanıcıları ise bu paylaşıma tepkisiz kalmadı.
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Peki sizin hesabınız ne alemde? 😂
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