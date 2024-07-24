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İçerde Yaksaydın: Liseye Geçer Geçmez LinkedIn Hesabı Açan LGS Birincisi

İçerde Yaksaydın: Liseye Geçer Geçmez LinkedIn Hesabı Açan LGS Birincisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.07.2024 - 17:54

Günümüzde rekabet oldukça erken yaşlarda başlıyor. Anaokulunda öğretilmeye başlanan İngilizce, henüz ilkokulda alınan özel dersler...Konu artık henüz liseye geçen bir öğrencinin şimdiden LinkedIn hesabı açmasına kadar geldi!

Evet, yanlış okumadınız. LGS'de 1'inci olan bir öğrenci, bu sevinçli haberi 'değerli bağlantılarıyla' paylaştı.

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İş hayatındaki rekabet, artık çok daha erken yıllarda başlıyor.

İş hayatındaki rekabet, artık çok daha erken yıllarda başlıyor.

Henüz ilkokula gitmeyen öğrenciler, özel kurslarda yabancı dil eğitimleri almaya başlıyor, boş vakitlerini de dolu dolu geçiriyor. Haliyle yaşıtların arasındaki rekabet de okul sıralarından çok daha önce başlamış oluyor aslında.

Mezun olmadan hayatın yükünü omuzlarında taşıyan öğrenciler, bir de mezun olduktan sonra kariyer yolunda resmen dirsek çürütüyor.

Mezun olmadan hayatın yükünü omuzlarında taşıyan öğrenciler, bir de mezun olduktan sonra kariyer yolunda resmen dirsek çürütüyor.

Özellikle özel sektörde kariyer planlayanlar için network oldukça önemli. Kendini ne kadar tanıtır, ne kadar sevdirirseniz, o kadar değerlisiniz...

Peki bunun yolu nereden geçiyor? Elbette dünyada herkesin kullandığı bir kariyer platformu olan LinkedIn'den.

Peki bunun yolu nereden geçiyor? Elbette dünyada herkesin kullandığı bir kariyer platformu olan LinkedIn'den.

LinkedIn'de kariyerinizle ilgili paylaşımlar yapabilir, kurduğunuz bağlantılar sayesinde kendinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. 

Yine de, en azından üniversite öğrencisi olmayı beklersiniz değil mi?

Bu kez henüz LGS'den çıkan bir öğrenci, sınavda 1'inci olduğunu 'değerli bağlantılarıyla' paylaştı!

Bu kez henüz LGS'den çıkan bir öğrenci, sınavda 1'inci olduğunu 'değerli bağlantılarıyla' paylaştı!
twitter.com

Twitter kullanıcıları ise bu paylaşıma tepkisiz kalmadı.

Twitter kullanıcıları ise bu paylaşıma tepkisiz kalmadı.
twitter.com
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twitter.com

Peki sizin hesabınız ne alemde? 😂

Peki sizin hesabınız ne alemde? 😂
twitter.com

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