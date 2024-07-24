İçerde Yaksaydın: Liseye Geçer Geçmez LinkedIn Hesabı Açan LGS Birincisi

Günümüzde rekabet oldukça erken yaşlarda başlıyor. Anaokulunda öğretilmeye başlanan İngilizce, henüz ilkokulda alınan özel dersler...Konu artık henüz liseye geçen bir öğrencinin şimdiden LinkedIn hesabı açmasına kadar geldi!

Evet, yanlış okumadınız. LGS'de 1'inci olan bir öğrenci, bu sevinçli haberi 'değerli bağlantılarıyla' paylaştı.