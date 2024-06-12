İBB Meclisi'nden Geçti: Yeni Tramvay Geliyor, 3 İlçeyi Birbirine Bağlayacak

Daha önce yapılan tanıtımda 'AnadoluTRAM' ismi verilen hat, Söğütlüçeşme durağında Marmaray'la ve yeni projelendirilen Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı ile entegre olacak. Ayrıca güzergah üzerinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ile Dudullu-Bostancı metro hatlarıyla da bağlantı sağlayacak. Gündem maddesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.