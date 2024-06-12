Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İBB Meclisi'nden Geçti: Yeni Tramvay Geliyor, 3 İlçeyi Birbirine Bağlayacak

İBB Meclisi'nden Geçti: Yeni Tramvay Geliyor, 3 İlçeyi Birbirine Bağlayacak

Üsküdar İBB Kadıköy
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 10:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi yeni bir karar alarak yurttaşlara iyi haberi verdi. Üsküdar Meydanı’ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma ve oradan da Maltepe’ye uzanacak tramvay hattı İBB Meclisi’nde kabul edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor.

İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi (İBB) haziran ayı ikinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi (İBB) haziran ayı ikinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, fizibilite çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'na ait Ulaşım Etüt Raporu gündeme geldi.

Toplantıda, fizibilite çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'na ait Ulaşım Etüt Raporu gündeme geldi.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak raporuna göre, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, oradan da Maltepe’ye uzanacak hat toplam 21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak raporuna göre, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, oradan da Maltepe’ye uzanacak hat toplam 21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak.

Yapımına bu yıl içerisinde başlanması hedeflenen hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.

Yapımına bu yıl içerisinde başlanması hedeflenen hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.

Daha önce yapılan tanıtımda 'AnadoluTRAM' ismi verilen hat, Söğütlüçeşme durağında Marmaray'la ve yeni projelendirilen Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı ile entegre olacak. Ayrıca güzergah üzerinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ile Dudullu-Bostancı metro hatlarıyla da bağlantı sağlayacak. Gündem maddesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın