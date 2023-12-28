İBB'den "İstanbul'da Asgari Ücretli Olmak" Araştırması! İstanbul'da Asgari Ücretle Geçinmek Mümkün mü?

Araştırma verileri doğrultusunda yaşamak için gerekli olan zorunlu ihtiyaçların maliyeti göz önüne alınarak yapılan hesaplamalar, İstanbul'da yaşayan bir haneye 2 asgari ücret de girse yaşam maliyetini karşılamak kolay olmuyor. Bu durumda bile, ancak yoksulluk sınırının eşiğinde bir hayat sürdürülebiliyor.