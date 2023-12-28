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İBB'den "İstanbul'da Asgari Ücretli Olmak" Araştırması! İstanbul'da Asgari Ücretle Geçinmek Mümkün mü?

İBB'den "İstanbul'da Asgari Ücretli Olmak" Araştırması! İstanbul'da Asgari Ücretle Geçinmek Mümkün mü?

Asgari Ücret
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.12.2023 - 13:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından yapılan “İstanbul’da Asgari Ücretli Olmak - Yaşam Maliyeti Temelli Bir Asgari Ücret Politikası' araştırmasında kira artışlarına ilişkin oranlar dikkat çekti. Rapor 2023 yılı asgari ücret verilerine göre hazırlandı. Raporda İstanbul'daki alım gücü değerlendirildi, kira artışları ile birlikte, diğer ülke asgari ücretleri ile yaşam maliyetleri de ele alındı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://ipa.istanbul/yayinlarimiz/gen...
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İstanbul'da yaşamak diğer şehirlere göre çok daha pahalıya mal oldu!

İstanbul'da yaşamak diğer şehirlere göre çok daha pahalıya mal oldu!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan araştırmada gıda ve konut giderleri başta olmak üzre zorunlu harcamalar ele alındı. Veriler, İstanbul'da yaşayan hanelerin zorunlu ihtiyaçlar doğrultusunda yaptıkları harcamaları diğer şehirlerle kıyaslandığında çok daha pahalıya mal oldu. 

Raporda öne çıkan yegane konu kira artışları oldu. Kiraların 2019 yılından bu yana artışı, 'İstanbul'da asgari ücretle yaşanılabilir mi?' sorusunu akıllara getirdi.

İstanbul'da ev fiyatları son bir yolda yüzde 75,7 arttı! 2019'un Kasım ayından bu yanan ise yüzde 732,1 arttı!

İstanbul'da ev fiyatları son bir yolda yüzde 75,7 arttı! 2019'un Kasım ayından bu yanan ise yüzde 732,1 arttı!

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı “İstanbul’da Asgari Ücretli Olmak - Yaşam Maliyeti Temelli Bir Asgari Ücret Politikası' raporunda kira artışlarına ilişkin veriler dikkat çekti. 

Rapora göre İstanbul'da Kasım 2023 yılına ait kira fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre kıyaslanması sonucunda artışın yüzde 75,7 olduğu görüldü. Aynı ayın 2019 verileri ile kıyaslanması sonucunda ise; Kasım 2019'dan Kasım 2023'e kadar geçen sürede kiralar yüzde 732,1 arttı.

İstanbul'da ortalama kira bedeli: Asgari ücretin 1,5 katına kadar çıktı!

İstanbul'da ortalama kira bedeli: Asgari ücretin 1,5 katına kadar çıktı!

İPA tarafından hazırlanan rapora göre, kiraların son bir yılda %75,7 artmasıyla birlikte, ortalama kira bedeli asgari ücretin 1,5 katına kadar ulaştı. 

Rapor, 2023 yılında geçerli olan 11.402 TL asgari ücret üzerinden hazırlandı.

İstanbul'da 2 asgari ücretle bile yaşamak zor! İki asgari ücretle ancak yoksulluk sınırının eşiğinde yaşanılabiliyor.

İstanbul'da 2 asgari ücretle bile yaşamak zor! İki asgari ücretle ancak yoksulluk sınırının eşiğinde yaşanılabiliyor.

Araştırma verileri doğrultusunda yaşamak için gerekli olan zorunlu ihtiyaçların maliyeti göz önüne alınarak yapılan hesaplamalar, İstanbul'da yaşayan bir haneye 2 asgari ücret de girse yaşam maliyetini karşılamak kolay olmuyor. Bu durumda bile, ancak yoksulluk sınırının eşiğinde bir hayat sürdürülebiliyor.

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