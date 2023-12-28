İBB'den "İstanbul'da Asgari Ücretli Olmak" Araştırması! İstanbul'da Asgari Ücretle Geçinmek Mümkün mü?
İBB'den "İstanbul'da Asgari Ücretli Olmak" Araştırması! İstanbul'da Asgari Ücretle Geçinmek Mümkün mü?
Kaynak: https://ipa.istanbul/yayinlarimiz/gen...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından yapılan “İstanbul’da Asgari Ücretli Olmak - Yaşam Maliyeti Temelli Bir Asgari Ücret Politikası' araştırmasında kira artışlarına ilişkin oranlar dikkat çekti. Rapor 2023 yılı asgari ücret verilerine göre hazırlandı. Raporda İstanbul'daki alım gücü değerlendirildi, kira artışları ile birlikte, diğer ülke asgari ücretleri ile yaşam maliyetleri de ele alındı.
İşte, detaylar...
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