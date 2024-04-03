İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı: 'Nitelikli Bir 5 Yıl Yaşatmak En Büyük Arzumuzdur'

İmamoğlu şunları söyledi:

'Benim için çok özel bir an. Bu anı ikinci kez yaşıyoruz. Çok mutluyum onurluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Hem mazbata sürecine dair hem mazbatanın anlamına dair, hem şehre olan sorumluluklarına dair… Bu bağlamda bugün burada şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadım bir kentin seçim sonrasına değer katan bir ortamın hazırlanmasına teşekkür ediyorum. Müteşekkiriz. Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Değeri sorumluluğu çok büyük.

Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Bana verilen mazbatanın önemi çok büyük. Allah mahçup etmesin. İstanbul bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur. Tüm şehrin yetenekli insanlarından faydalanmanın yöntemlerini yukarı taşımak istiyoruz.

Emeği geçen çok insan var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. 90 binden fazla çalışana teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur.'