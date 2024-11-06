Hyundai Fiyat Listesi Kasım 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar

Güney Kore'nin öncü otomobil markası Hyundai ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Kasım ayının gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Hyundai Kasım fiyatları da güncellendi. Hyundai güncel fiyat listesi ise merak konusu.

Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?

İşte Hyundai Kasım 2024 güncel fiyat listesi.