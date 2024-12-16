Huysuz Virjin'i Seyreden Hiç Kimse Böyle Ağlamamıştı: Armağan Çağlayan'dan "Seyfi Bey"e Bir Saygı Duruşu
Huysuz Virjin'i Seyreden Hiç Kimse Böyle Ağlamamıştı: Armağan Çağlayan'dan "Seyfi Bey"e Bir Saygı Duruşu
Armağan Çağlayan'ı daha önce televizyonda ya da internet programlarında seyretmiş olabilirsiniz. Ama bu daha önce onu tanıdığınız anlamına gelmiyor. Hatta Huysuz Virjin'i de yıllarca ekranlardan izleyip bağrınıza basmış olabilirsiniz ama inanın onunla da ilgili bilmediğiniz çok şey var. İşte bunların hepsini Armağan Çağlayan bize 'Seyfi Bey' oyununda gösteriyor ama ne göstermek... Uzun zamandır hiçbir şeye şaşırmıyorsanız buyurun size biraz Seyfi Bey'den bahsedelim...
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Armağan Çağlayan’ı birçoğumuz önce televizyonda yaptığı işlerden, sonra YouTube’da çektiği programlardan biliyoruz. Popstar yarışmasındaki sivri dilli adam olarak hayatımıza giren Çağlayan, şimdilerde ise gösteri dünyasında kendini var ediyor. Bu zamana kadar yaptığı her işle konuşulan Armağan Çağlayan’ın “Seyfi Bey” oyunundan bahsetmek istiyorum çünkü gerçekten insanın üstünde beklenmeyen etkiler yaratan bir şov bu.
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Daha önce “Size Anlatacaklarım Var” isimli gösterisiyle sahneye adım atmıştı Çağlayan bilirsiniz. Orada daha çok anektod üzerine kurulu bir oyun seyretmiştik ama “Seyfi Bey” başka, bambaşka…
Tüm Türkiye’nin büyük bir sevgi beslediği Seyfi Dursunoğlu’nun, namı diğer “Huysuz Virjin”in 2007 yılında, Günay Gazinosu’nun kulisinden başlayan bir hikayenin içine giriyoruz.
Aslında “Seyfi Bey”i seyrederken insan birkaç duygunun içine girip çıkıyor. Mesela bunlardan en önemlisi, kaybıyla hepimizi üzen Huysuz Virjin’i yeniden sahnede gördüğümüzü düşünüp sarılmak istemek. O kadar heyecanlı bir his ki size anlatamam!
Tabii söz konusu Huysuz Virjin olunca çoğu kişi daha eğlenceli, danslı, şakalı, komikli şeyler seyredeceğini umuyor ama size net olarak söyleyebilirim ki hayır, değil.
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Bütün o çaresizliğin içinde Seyfi Dursunoğlu’na hayatının son dönemlerinde uygulanan sansürün de ne denli anlamsız ve acımasız olduğunu görüp isyan ediyorsunuz.
Oyun bittikten sonra ben kendimi durdurulamaz bir ağlama krizinin içinde buldum. Belki benim oyunda kendimle özdeşleştirdiğim çok şey vardı ve belki de ben Huysuz Virjin’i birçok kişiye göre çok daha fazla özledim, bilemiyorum. Ama arkama dönüp baktığımda seyircilerin büyük bir çoğunluğunun benim gibi olduğunu da fark ettim, bu çok normal.
Oyunla ilgili hiç spoiler veremeyeceğim ama şunu da söylemem lazım: Bir süre sonra sahnede Armağan Çağlayan’ı değil Seyfi Dursunoğlu’nu göreceksiniz. Aynı sahne, aynı adam ama başka biri… Bu nerden bakarsanız bakın bir başarıdır.
Kısacası “Seyfi Bey”, Armağan Çağlayan’ın ustası Seyfi Dursunoğlu’na bir saygı duruşu. Oyundan çıkınca sağ gösterip sol yemiş gibi olacaksınız, buna hazırlıkı olmanız da benim size nacinaze tavsiyem.
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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Gerekli bir bilgi Armağan Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu'nun şovlarının metin yazarıydı.
birdaha onun gibisi gelir mi sanmam. huysuz çok başkaydı,eski türkiyenin o özgür ve çılgın yıllarını yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. akpden ö... Devamını Gör
😂 😂 😂 😂 😂 😂
Oyunu seyrederken duygulanıyorsunuz, doğru ama Huysuz'a yapılan bu haksızlığın sebebi olduğunuzu bilmek de biraz canınızı sıkıyor. Sessizce çıkıp gitmedi Sey... Devamını Gör