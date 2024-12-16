Huysuz Virjin'i Seyreden Hiç Kimse Böyle Ağlamamıştı: Armağan Çağlayan'dan "Seyfi Bey"e Bir Saygı Duruşu

Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim, oyuncu olmadığı halde Armağan Çağlayan’ın bu kadar iyi ezber yapması ve replikler arasında hiç takılmaması beni çok şaşırttı, bunu da kendisine söyledim. Bana çok tatlı bir gülücükle cevap verdi. İnsanın sevdiği kişilerle ilgili ahde vefasını gerçekleştirmesi söz konusu olunca hiçbir şeyin o kadar da zor olmayacağını o gülücükle anladım.