İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Hüseyin Tatlı Cezaevine Girdi, Eşi İlk Kez Konuştu: "Vücudunda Kırıklar Var"

Geniş ailesiyle tanıdığımız ünlü türkücünün tam yedi çocuğu ve yedi kardeşi var. O kardeşlerin en küçüğü ise tıpkı abisi gibi müzikle ilgilenen Hüseyin Tatlı.

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses, bir televizyon programında kardeşi hakkında oldukça kırıcı açıklamalarda bulunmuş, “Kardeşime 'Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma' dedim” demişti. Bu sözlere sosyal medyadan sert bir yanıt veren Hüseyin Tatlı ise yaşananları bir bir ifşa etmişti. “Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda, yalan söyledin. Yakışmadı” diyerek İbrahim Tatlıses’e adeta sitem dolu bir açıklamayla karşılık vermişti.