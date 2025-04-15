İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Hüseyin Tatlı Cezaevine Girdi, Eşi İlk Kez Konuştu: "Vücudunda Kırıklar Var"
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’le yaşadığı tartışmayla magazin gündemine oturan Hüseyin Tatlı, bu kez çok daha çarpıcı bir olayla gündeme geldi. Antalya’da bir taksi şoförüyle yaşadığı kavga sonrası gözaltına alınan Tatlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksici, darp sonucu yoğun bakıma alınırken, Hüseyin Tatlı’nın da vücudunda kırıklar olduğu ortaya çıktı.
Tatlı’nın eşi Aslıhan Tatlı, yaşananların ardından ilk kez konuştu. “Vücudunda kırıklar var, durumu yakından takip ediyoruz” dedi.
İşte detaylar...
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Tüm Türkiye’nin tanıdığı isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses, dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra yıllardır gündemden düşmeyen özel hayatı ve aile içi sürtüşmeleriyle de sık sık haber oluyor.
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Bu sözlerin yankısı henüz geçmemişken, şimdi Hüseyin Tatlı çok daha olaylı bir başlıkla gündemde: Karıştığı kavga sonucu tutuklandı!
Bu şok edici gelişmelerin ardından eşi Aslıhan Tatlı'dan açıklama geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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