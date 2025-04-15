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İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Hüseyin Tatlı Cezaevine Girdi, Eşi İlk Kez Konuştu: "Vücudunda Kırıklar Var"

İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Hüseyin Tatlı Cezaevine Girdi, Eşi İlk Kez Konuştu: "Vücudunda Kırıklar Var"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.04.2025 - 17:18

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’le yaşadığı tartışmayla magazin gündemine oturan Hüseyin Tatlı, bu kez çok daha çarpıcı bir olayla gündeme geldi. Antalya’da bir taksi şoförüyle yaşadığı kavga sonrası gözaltına alınan Tatlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksici, darp sonucu yoğun bakıma alınırken, Hüseyin Tatlı’nın da vücudunda kırıklar olduğu ortaya çıktı. 

Tatlı’nın eşi Aslıhan Tatlı, yaşananların ardından ilk kez konuştu. “Vücudunda kırıklar var, durumu yakından takip ediyoruz” dedi. 

İşte detaylar...

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Tüm Türkiye’nin tanıdığı isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses, dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra yıllardır gündemden düşmeyen özel hayatı ve aile içi sürtüşmeleriyle de sık sık haber oluyor.

Tüm Türkiye’nin tanıdığı isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses, dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra yıllardır gündemden düşmeyen özel hayatı ve aile içi sürtüşmeleriyle de sık sık haber oluyor.

Geniş ailesiyle tanıdığımız ünlü türkücünün tam yedi çocuğu ve yedi kardeşi var. O kardeşlerin en küçüğü ise tıpkı abisi gibi müzikle ilgilenen Hüseyin Tatlı. 

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses, bir televizyon programında kardeşi hakkında oldukça kırıcı açıklamalarda bulunmuş, “Kardeşime 'Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma' dedim” demişti. Bu sözlere sosyal medyadan sert bir yanıt veren Hüseyin Tatlı ise yaşananları bir bir ifşa etmişti. “Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda, yalan söyledin. Yakışmadı” diyerek İbrahim Tatlıses’e adeta sitem dolu bir açıklamayla karşılık vermişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu sözlerin yankısı henüz geçmemişken, şimdi Hüseyin Tatlı çok daha olaylı bir başlıkla gündemde: Karıştığı kavga sonucu tutuklandı!

Bu sözlerin yankısı henüz geçmemişken, şimdi Hüseyin Tatlı çok daha olaylı bir başlıkla gündemde: Karıştığı kavga sonucu tutuklandı!

Her şey geçtiğimiz hafta sonu Antalya’da sahne almasının ardından yaşandı. Hüseyin Tatlı, konser sonrası kendisi için çağrılan taksiyle kalacağı otele gitti. Ancak iddialara göre burada işler karıştı. Taksici, mekan tarafından ödenmesi gereken ücreti Tatlı’dan talep edince taraflar arasında tartışma başladı. 

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte kavga çıktı. Taksici yere düşerek darbe aldı, ardından taksicinin arkadaşları da Hüseyin Tatlı’ya saldırdı. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Üç kişi tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Tatlı’nın ayağının ve bir parmağının kırıldığı öğrenildi. 

Olay sonrası taksici yoğun bakıma alındı, Hüseyin Tatlı ise gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçıranlar için:

Bu şok edici gelişmelerin ardından eşi Aslıhan Tatlı'dan açıklama geldi.

Bu şok edici gelişmelerin ardından eşi Aslıhan Tatlı'dan açıklama geldi.

Haberler.com'da yer alan habere göre; yaşananlar nedeniyle oldukça üzgün olan Aslıhan Tatlı, şu açıklamayı yaptı:

“Hüseyin’e taksi şoförü arkadaşlarıyla birlikte saldırmış. Şimdi eşimi görmek için Antalya’ya geldim. Vücudunda kırıklar var. Durumu yakından takip ediyoruz.”

İbrahim Tatlıses ise şimdilik sessiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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