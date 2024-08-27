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Hoca Olduğunu İddia Eden Şahıs, Çiftlere Cinsellik Tavsiyesi Verdi: "Öpüp, Konuşursanız Çocuğunuz Sağır Olur"

Hoca Olduğunu İddia Eden Şahıs, Çiftlere Cinsellik Tavsiyesi Verdi: "Öpüp, Konuşursanız Çocuğunuz Sağır Olur"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 16:45

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 'hoca' olduğunu iddia eden bir şahıs, çiftlere cinsel ilişki tavsiyesinde bulundu. Cinsel ilişki sırasında öpüşme ve konuşma olmaması gerektiğini söyleyen şahıs, 'Eğer bir kişi ilişki esnasında hanımını öperse çocuk sağır olur, eğer konuşursa çocuk dilsiz olur.' dedi. 

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Sosyal medyanın da etkisiyle neredeyse her gün kendisine 'hoca' diyen şahısların verdiği tavsiyeler gündeme gelirken, bu sefer de çiftlere cinsellik tavsiyesi veren bir 'hoca' ortaya çıktı.

Sosyal medyanın da etkisiyle neredeyse her gün kendisine 'hoca' diyen şahısların verdiği tavsiyeler gündeme gelirken, bu sefer de çiftlere cinsellik tavsiyesi veren bir 'hoca' ortaya çıktı.

Twitter (X)'te paylaşılan görüntülerde, çiftlere cinsel ilişki sırasında öpüşüp, konuşmayı tavsiyen eden şahıs, "Eğer bir kişi ilişki esnasında hanımını öperse çocuk sağır olur, eğer konuşursa çocuk dilsiz olur." dedi. İşte o görüntüler; 🎥

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