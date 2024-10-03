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Hindistan Yine Şaşırtmıyor: ‘Sarı Koladan’ Yapılan Omlet ile Mide Fesadına Merhaba!

Hindistan Yine Şaşırtmıyor: ‘Sarı Koladan’ Yapılan Omlet ile Mide Fesadına Merhaba!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 23:03

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Hindistan’ın sokak lezzetlerine dair her geçen gün bir başka yemek görüyoruz. Tabii bize göre yemek demeye bin şahit gerek. Şimdiyse sosyal medyada fanta ile yapılan omletin videosu viral olmuş durumda. Evet yanlış duymadınız, fanta ve omlet…

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Sokağa tezgahını kuran kişi, omleti yapmak için önce fantayı döküyor.

Sokağa tezgahını kuran kişi, omleti yapmak için önce fantayı döküyor.

Ardından ise diğer malzemeleri de ekleyip pişirdikten sonra yaprağın üzerinde sunuyor…

Ardından ise diğer malzemeleri de ekleyip pişirdikten sonra yaprağın üzerinde sunuyor…

İşte o anlar 👇

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