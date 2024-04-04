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Herkesin En Az Bir Kere Düşündüğü Soruları Ele Alan Kadın Viral Oldu: “Bluetooth ve İnternet Nasıl İşliyor?”

Herkesin En Az Bir Kere Düşündüğü Soruları Ele Alan Kadın Viral Oldu: “Bluetooth ve İnternet Nasıl İşliyor?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 23:48

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@ahsen_aydnn adlı TikTok kullanıcısı geçtiğimiz gün paylaşım yaptığı bir videosuyla beyinleri yakan soruları derledi. Sorular arasında sizlerin de mutlaka kafa yorduklarınız olabilir. Gelin bir de birlikte düşünelim.

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Genç kadın ilk olarak şehirler arasında yer alan benzinliklerde çalışanların bu işe hangi aracılıkla girdiği ve daha da önemlisi nasıl ulaştığıydı.

Genç kadın ilk olarak şehirler arasında yer alan benzinliklerde çalışanların bu işe hangi aracılıkla girdiği ve daha da önemlisi nasıl ulaştığıydı.

Sorulardan bir diğeri ise “Ya hepimiz farklı renkler görüyorsak ve aynı sanıyorsak?” sorusuydu. Bu soru düşündükçe içinden çıkılmaz bir ihtimaldi.

Sorulardan bir diğeri ise “Ya hepimiz farklı renkler görüyorsak ve aynı sanıyorsak?” sorusuydu. Bu soru düşündükçe içinden çıkılmaz bir ihtimaldi.

Sıkça düşünülen bir diğer soru ise “Bluetooth ve internet nasıl işliyor?” oldu. İzleyiciler de yorumlarda buluşarak başka örnekler verdi.

Sıkça düşünülen bir diğer soru ise “Bluetooth ve internet nasıl işliyor?” oldu. İzleyiciler de yorumlarda buluşarak başka örnekler verdi.

Peki ya sizin cevap bulamadığınız bir sorunuz var mı? Yorumlarda buluşalım! İşte tüm detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi. 👇
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