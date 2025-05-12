Herkes Bu Gece Gökyüzüne Baksın! Süt Dolunayı'nın Gerçekleşeceği Saat Açıklandı
Gökyüzü, birbirinden ihtişamlı doğa olaylarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 12 Mayıs Pazartesi akşamı da Süt Dolunayı adı verilen bir dolunay gerçekleşecek. Gökyüzünde resmen bir görsel şölen yaşanacak ve Ay, her zaman olduğundan çok daha parlak görünecek. Süt Dolunayı'nın özellikle birkaç şehrimizden çok daha net bir şekilde izlenebileceği aktarılıyor.
Peki Süt Dolunayı nedir, saat kaçta görülecek?
Kaynak: Havaforum
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Peki Süt Dolunayı ne zaman, saat kaçta?
Neden Süt Dolunayı deniyor? Aslında mantıklı bir sebebi var!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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