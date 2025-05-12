Herkes Bu Gece Gökyüzüne Baksın! Süt Dolunayı'nın Gerçekleşeceği Saat Açıklandı

Süt Dolunayı, 12 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde meydana gelecek. Süt Dolunayı'nı görmek için en iyi saatin 19.55 olduğu belirtiliyor. Bu saatte gökyüzüne bakanlar, Ay'ın en parlak hallerinden birisine tanıklık edecek. Bu gece gökyüzü ve yeryüzü, Ay'ın parlak ışıklarıyla aydınlanacak.

Süt Dolunayı nereden görülecek?

Süt Dolunayı, ülkemizin her yerinden görülebilecek. Fakat özellikle ülkemizin Batı kıyılarında, Muğla'nın Ölüdeniz ve Akyaka gibi noktalarında Süt dolunayı'nın çok daha net görüleceği aktarılıyor. Şansınızı denemeye değer!