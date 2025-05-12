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Herkes Bu Gece Gökyüzüne Baksın! Süt Dolunayı'nın Gerçekleşeceği Saat Açıklandı

Herkes Bu Gece Gökyüzüne Baksın! Süt Dolunayı'nın Gerçekleşeceği Saat Açıklandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 17:24

Gökyüzü, birbirinden ihtişamlı doğa olaylarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 12 Mayıs Pazartesi akşamı da Süt Dolunayı adı verilen bir dolunay gerçekleşecek. Gökyüzünde resmen bir görsel şölen yaşanacak ve Ay, her zaman olduğundan çok daha parlak görünecek. Süt Dolunayı'nın özellikle birkaç şehrimizden çok daha net bir şekilde izlenebileceği aktarılıyor. 

Peki Süt Dolunayı nedir, saat kaçta görülecek?

Kaynak: Havaforum

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İşinizi gücünüzü bırakıp, gökyüzüne bakın!

İşinizi gücünüzü bırakıp, gökyüzüne bakın!

Gökyüzü, bizi büyülemeye devam ediyor. Kanlı Ay tutulması gibi mistik bir isme sahip olan bir doğa olayı daha meydana gelecek. Bu kez, Süt Dolunayı'nı izleyeceğiz! Üstelik Süt Dolunayı, ülkemizin her yerinden çıplak gözle görülebilecek. Elbette havanın bulutsuz ve açık olması gerekiyor. İlkbaharın son dolunayı, doğanın uyanışını müjdeleyecek ve yazın geldiğini fısıldayacak.

Peki Süt Dolunayı ne zaman, saat kaçta?

Peki Süt Dolunayı ne zaman, saat kaçta?

Süt Dolunayı, 12 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde meydana gelecek. Süt Dolunayı'nı görmek için en iyi saatin 19.55 olduğu belirtiliyor. Bu saatte gökyüzüne bakanlar, Ay'ın en parlak hallerinden birisine tanıklık edecek. Bu gece gökyüzü ve yeryüzü, Ay'ın parlak ışıklarıyla aydınlanacak.

Süt Dolunayı nereden görülecek?

Süt Dolunayı, ülkemizin her yerinden görülebilecek. Fakat özellikle ülkemizin Batı kıyılarında, Muğla'nın Ölüdeniz ve Akyaka gibi noktalarında Süt dolunayı'nın çok daha net görüleceği aktarılıyor. Şansınızı denemeye değer!

Neden Süt Dolunayı deniyor? Aslında mantıklı bir sebebi var!

Neden Süt Dolunayı deniyor? Aslında mantıklı bir sebebi var!

Süt Dolunayı, aslında ilkbaharın son dolunayıdır. Bazı farklı kaynaklarda bu özel dolunaya Çiçek Ayı ya da Çilek Ayı dendiği de görülür. Süt Dolunayı denmesinin sebebi ise bu dönemde otlakların yeşermesi ve ineklerin süt verimlerinin artmasıdır. Bu da halk arasında bolluğun, bereketin arttığı şeklinde yorumlanır. Süt Dolunayı, yılın en romantik ve parlak dolunaylarından biridir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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