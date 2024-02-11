Her Yıl Binlerce İnsanın Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan Daha Önce İhtimal Vermediğiniz Unsurlar

Her yıl, binlerce kişi, inanılmaz derecede saçma nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu trajik durumlar, genellikle tahmin edilemeyen ve önlenebilir olaylardan kaynaklanıyor. İşte karşınızda, her yıl binlerce insanın hayatını sonlandıran en tuhaf 15 yöntem.