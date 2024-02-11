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Her Yıl Binlerce İnsanın Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan Daha Önce İhtimal Vermediğiniz Unsurlar

Her Yıl Binlerce İnsanın Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan Daha Önce İhtimal Vermediğiniz Unsurlar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 11:01

Her yıl, binlerce kişi, inanılmaz derecede saçma nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu trajik durumlar, genellikle tahmin edilemeyen ve önlenebilir olaylardan kaynaklanıyor. İşte karşınızda, her yıl binlerce insanın hayatını sonlandıran en tuhaf 15 yöntem.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Tren raylarının çevresinde aptalca ve riskli hareketler yapmak kesinlikle en saçma ölüm yöntemlerinden birisi."

1. "Tren raylarının çevresinde aptalca ve riskli hareketler yapmak kesinlikle en saçma ölüm yöntemlerinden birisi."

2. "Temizlik ürünlerini bilinçsizce karıştırarak zehirli gazlar oluşturmak."

2. "Temizlik ürünlerini bilinçsizce karıştırarak zehirli gazlar oluşturmak."

3. "Otomatların üzerlerine devrilmesi sonucu ölen insan sayısı beklediğinizden çok daha fazla."

4. "Yüksek yerlerde fotoğaf çekerken fazla eğilen ve ölümlerine düşen insanlar."

4. "Yüksek yerlerde fotoğaf çekerken fazla eğilen ve ölümlerine düşen insanlar."

'Yüksek ve tehlikeli bir yerde selfie çekmeye ihtiyacınız yok...'

5. "Telefon kullanmamaları gereken yerde telefon kullanmaları."

5. "Telefon kullanmamaları gereken yerde telefon kullanmaları."

'Özellikle araba sürerken...'

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6. "Arkadaşlar arasında girilen iddialar ve yarışmalar..."

7. "İnek ve at gibi büyük hayvanlara çok yakınlaşmaktan ölen kişi sayısını hiç kontrol ettiniz mi?"

7. "İnek ve at gibi büyük hayvanlara çok yakınlaşmaktan ölen kişi sayısını hiç kontrol ettiniz mi?"

'Lütfen özellikle atlara yaklaşmayın!'

8. "Sarhoş gezmek ya da özellikle araba sürmek."

8. "Sarhoş gezmek ya da özellikle araba sürmek."

'Kısacası sarhoşsanız evde kalmanız en iyisi olacaktır.'

9. "Merdivenlerin çevresinde gereksiz ve dikkatsiz hareketler yapmak."

9. "Merdivenlerin çevresinde gereksiz ve dikkatsiz hareketler yapmak."

'Her yıl merdivenlerden düşüp ölen kişi sayısı düşündüğünüzden çok daha yüksek.'

10. "Kesinlikle sigara içmek ya da sigara içen insanların etrafında bulunmak."

10. "Kesinlikle sigara içmek ya da sigara içen insanların etrafında bulunmak."

'Hemen ölmeseniz bile uzun ve acı dolu bir hastalık süreciniz olacak.'

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11. "Emniyet kemerinizi takmamak."

'Bir araba kazasında hayatını kaybedenlerin çoğu, emniyet kemerini takmamış kişiler oluyor.'

12. "Duş kabini gibi ıslak zeminlerde dikkatli davranmamak olmalı."

12. "Duş kabini gibi ıslak zeminlerde dikkatli davranmamak olmalı."

'Lütfen ıslak zeminlerde yürürken buzda yürürmüş gibi davranın.'

13. "Açılmayan paraşüt sonucu yere çakılan insanlar."

13. "Açılmayan paraşüt sonucu yere çakılan insanlar."

'Aklınız varsa yükseklerden uzak durursunuz.'

14. "İnanması güç olsa da, sahillerde sırf havalı olmak için açıklara kadar yüzen ve yoruldukları için boğulan birçok insan var."

14. "İnanması güç olsa da, sahillerde sırf havalı olmak için açıklara kadar yüzen ve yoruldukları için boğulan birçok insan var."

15. "İhtiyacın olmadığı halde estetik ameliyatlar olmak ve genelde en ucuzunu tercih etmek."

15. "İhtiyacın olmadığı halde estetik ameliyatlar olmak ve genelde en ucuzunu tercih etmek."

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