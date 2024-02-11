Her Yıl Binlerce İnsanın Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan Daha Önce İhtimal Vermediğiniz Unsurlar
Her Yıl Binlerce İnsanın Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan Daha Önce İhtimal Vermediğiniz Unsurlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her yıl, binlerce kişi, inanılmaz derecede saçma nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu trajik durumlar, genellikle tahmin edilemeyen ve önlenebilir olaylardan kaynaklanıyor. İşte karşınızda, her yıl binlerce insanın hayatını sonlandıran en tuhaf 15 yöntem.
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1. "Tren raylarının çevresinde aptalca ve riskli hareketler yapmak kesinlikle en saçma ölüm yöntemlerinden birisi."
2. "Temizlik ürünlerini bilinçsizce karıştırarak zehirli gazlar oluşturmak."
3. "Otomatların üzerlerine devrilmesi sonucu ölen insan sayısı beklediğinizden çok daha fazla."
4. "Yüksek yerlerde fotoğaf çekerken fazla eğilen ve ölümlerine düşen insanlar."
5. "Telefon kullanmamaları gereken yerde telefon kullanmaları."
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6. "Arkadaşlar arasında girilen iddialar ve yarışmalar..."
7. "İnek ve at gibi büyük hayvanlara çok yakınlaşmaktan ölen kişi sayısını hiç kontrol ettiniz mi?"
8. "Sarhoş gezmek ya da özellikle araba sürmek."
9. "Merdivenlerin çevresinde gereksiz ve dikkatsiz hareketler yapmak."
10. "Kesinlikle sigara içmek ya da sigara içen insanların etrafında bulunmak."
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11. "Emniyet kemerinizi takmamak."
12. "Duş kabini gibi ıslak zeminlerde dikkatli davranmamak olmalı."
13. "Açılmayan paraşüt sonucu yere çakılan insanlar."
14. "İnanması güç olsa da, sahillerde sırf havalı olmak için açıklara kadar yüzen ve yoruldukları için boğulan birçok insan var."
15. "İhtiyacın olmadığı halde estetik ameliyatlar olmak ve genelde en ucuzunu tercih etmek."
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