"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sözünün Mimarı Berkay Gezgin Silivri'den Mesaj Gönderdi
"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sözünün Mimarı Berkay Gezgin Silivri'den Mesaj Gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla birçok kişi protestolara katıldı. Başta Saraçhane olmak üzere İstanbul'un farklı noktalarında eylemler düzenlendi. Eylemlere katılan gençlerden ise gözaltına alınanlar ve tutuklananlar oldu. İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin de tutuklanarak Silivri'ye gönderildi.
Berkay Gezgin, avukatı aracılığıyla bir mesaj gönderdi.
Kaynak: Beril KALELİ / Anka
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Berkay Gezgin, 25 Mart tarihinde tutuklandı.
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Gezgin'in tutuklanmasına ünlü isimlerden ve vatandaşlardan tepki yağdı.
Silivri'den "Her şey çok güzel olacak" mesajını yolladı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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