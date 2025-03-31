"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sözünün Mimarı Berkay Gezgin Silivri'den Mesaj Gönderdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmış, 23 Mart tarihinde ise tutuklanmıştı. Saraçhane'de düzenlenen protestolar sırasında ise gözaltına alınan ve tutuklanan isimler olmuştu. Bu isimler arasında, 22 yaşındaki Berkay Gezgin de vardı.

Berkay Gezgin, 2019'daki İBB seçimleri öncesinde İmamoğlu'na seslenmiş ve 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak' diyerek seçim sloganının bulunmasını sağlamıştı. Gezgin, önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.