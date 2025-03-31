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"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sözünün Mimarı Berkay Gezgin Silivri'den Mesaj Gönderdi

"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sözünün Mimarı Berkay Gezgin Silivri'den Mesaj Gönderdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 17:47

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla birçok kişi protestolara katıldı. Başta Saraçhane olmak üzere İstanbul'un farklı noktalarında eylemler düzenlendi. Eylemlere katılan gençlerden ise gözaltına alınanlar ve tutuklananlar oldu. İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin de tutuklanarak Silivri'ye gönderildi. 

Berkay Gezgin, avukatı aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

Kaynak: Beril KALELİ / Anka

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Berkay Gezgin, 25 Mart tarihinde tutuklandı.

Berkay Gezgin, 25 Mart tarihinde tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmış, 23 Mart tarihinde ise tutuklanmıştı. Saraçhane'de düzenlenen protestolar sırasında ise gözaltına alınan ve tutuklanan isimler olmuştu. Bu isimler arasında, 22 yaşındaki Berkay Gezgin de vardı. 

Berkay Gezgin, 2019'daki İBB seçimleri öncesinde İmamoğlu'na seslenmiş ve 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak' diyerek seçim sloganının bulunmasını sağlamıştı. Gezgin, önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Gezgin'in tutuklanmasına ünlü isimlerden ve vatandaşlardan tepki yağdı.

Gezgin'in tutuklanmasına ünlü isimlerden ve vatandaşlardan tepki yağdı.

22 yaşındaki Berkay Gezgin'in abisi, Berkay'ın 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiğini ve sonra tutuklandığını duyurmuştu. Gezgin'in avukatı, Berkay'ın son cümlesinin ise 'Lütfen beni unutturmayın!' Asla unutmayacağız, unutturmayacağız! Her şeye rağmen her şey çok güzel olacak!' olduğunu aktarmıştı.

Ünlü isimlerden ve vatandaşlardan ise Gezgin'in tutuklanmasına tepkiler yükseldi.

Silivri'den "Her şey çok güzel olacak" mesajını yolladı.

Silivri'den "Her şey çok güzel olacak" mesajını yolladı.

ANKA Haber Ajansı'ndan Beril Kaleli'nin aktardığına göre, Berkay Gezgin, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi.

Berkay Gezgin, 'Bir arada olduğumuz sürece her şey çok güzel olacak. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız. İyi bayramlar.' dedi. 

ANKA'ya konuşan Berkay Gezgin'in babası ise 'Dimdik ayakta. Normalde bayramları tabii ki beraber geçirirdik her zaman, her ailede olduğu gibi. Tabii ki aramızda olmadığı için çok üzgünüz, ama yapacak bir şey yok. Dirayetli olmamız gerekiyor. Bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum' dedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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