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Hemen Koşun: Dünyanın En Gizemli Yazısını Okuyabilene 1 Milyon Dolar Ödül Verilecek!

Hemen Koşun: Dünyanın En Gizemli Yazısını Okuyabilene 1 Milyon Dolar Ödül Verilecek!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 11:50

Dünya üzerinde 7 bini aşkın yaşayan dil var. Fakat diller, yıllar içerisinde kaybolup gidiyor. Bir dili konuşan insanların azalmasıyla, yeni gelen neslin o dili öğrenmemesiyle çoğu dil kaybolmaya mahkum. Bunlardan bir tanesi Hindistan'da tam 5 bin 300 yıl önce konuşulan 'İndus' dili.

İndus Vadisi Uygarlığı’na ait nesnelerin üzerinde şu anda dünyada kimsenin bilmediği bir dile ait yazılar bulunuyor. 

İndus Dili'ni çözen kişiye ise tam 1 milyon dolar ödül verilecek.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/dunya/5-bin-30...
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M.Ö. 2600-1900 yılları arasında Hindistan'ın batısında, günümüzde Pakistan, Hindistan ve Afganistan'ın bazı bölgelerinde yer alan bir antik uygarlık: İndus Uygarlığı

M.Ö. 2600-1900 yılları arasında Hindistan'ın batısında, günümüzde Pakistan, Hindistan ve Afganistan'ın bazı bölgelerinde yer alan bir antik uygarlık: İndus Uygarlığı

İndus Uygarlığı, tarihteki en eski şehirleşme merkezlerinden birini oluşturmuş ve kendine özgü bir kültürel miras bırakmıştı. Mimari yapıları oldukça gelişmiş, ticaret, el sanatları ve sosyal alanlarda da gelişmeler kaydetmişlerdi.

Ancak, İndus Vadisi Uygarlığı hakkında hala birçok gizem bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de dilleri!

Ancak, İndus Vadisi Uygarlığı hakkında hala birçok gizem bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de dilleri!

İndus Uygarlığı'nın gizemi hala tam olarak çözülemedi. Bu toplum, arkasında hiçbir iz bırakmadan aniden çöktü. Bilindiği kadarıyla İndus Uygarlığı'nda savaş ya da doğal afet yaşanmamıştı.

Tüm bu gizemlerin çözülmesi için geride kalan tabletlerin, mühürlerin, çömleklerin üzerindeki yazıların deşifre edilmesi gerekiyor. Fakat İndus Uygarlığı'nın dili de bilinmiyor.

Hindistan'ın güneydoğusundaki Tamil Nadu eyaleti hükümeti, İndus Vadisi uygarlığının yazısını çözebilecek kişiye 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

Hindistan'ın güneydoğusundaki Tamil Nadu eyaleti hükümeti, İndus Vadisi uygarlığının yazısını çözebilecek kişiye 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

İndus dili ile yerel alet edevatlar üzerinde bulunan yazılar arasındaki benzerlikleri ortaya koyan bir çalışma yayınlandı. Tamil Nadu eyaletinin Başbakanı MK Stalin ise bu çalışmanın ardından bir ödül duyurusunda bulundu. Buna göre gizemli dili çözümlemeyi başaran kişi 1 milyon dolar ile ödüllendirilecek.

İndus Dili'ni çözmeyi kafanıza koyarsanız yararlanabileceğiniz 4 bin farklı metin bulunuyor.

İndus Dili'ni çözmeyi kafanıza koyarsanız yararlanabileceğiniz 4 bin farklı metin bulunuyor.

Araştırmacılar İndus alfabesini erken Brahmi yazıları, Hint-Aryan dilleri ve Sümerce ile ilişkilendiriyor. Fakat bugüne kadar sayısız arkeolog da dilbilimci de bu gizemli dili çözebilmiş değil.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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