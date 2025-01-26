Hemen Koşun: Dünyanın En Gizemli Yazısını Okuyabilene 1 Milyon Dolar Ödül Verilecek!
Hemen Koşun: Dünyanın En Gizemli Yazısını Okuyabilene 1 Milyon Dolar Ödül Verilecek!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/dunya/5-bin-30...
Dünya üzerinde 7 bini aşkın yaşayan dil var. Fakat diller, yıllar içerisinde kaybolup gidiyor. Bir dili konuşan insanların azalmasıyla, yeni gelen neslin o dili öğrenmemesiyle çoğu dil kaybolmaya mahkum. Bunlardan bir tanesi Hindistan'da tam 5 bin 300 yıl önce konuşulan 'İndus' dili.
Dünya üzerinde 7 bini aşkın yaşayan dil var. Fakat diller, yıllar içerisinde kaybolup gidiyor. Bir dili konuşan insanların azalmasıyla, yeni gelen neslin o dili öğrenmemesiyle çoğu dil kaybolmaya mahkum. Bunlardan bir tanesi Hindistan'da tam 5 bin 300 yıl önce konuşulan 'İndus' dili.
İndus Vadisi Uygarlığı’na ait nesnelerin üzerinde şu anda dünyada kimsenin bilmediği bir dile ait yazılar bulunuyor.
İndus Dili'ni çözen kişiye ise tam 1 milyon dolar ödül verilecek.
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M.Ö. 2600-1900 yılları arasında Hindistan'ın batısında, günümüzde Pakistan, Hindistan ve Afganistan'ın bazı bölgelerinde yer alan bir antik uygarlık: İndus Uygarlığı
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Ancak, İndus Vadisi Uygarlığı hakkında hala birçok gizem bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de dilleri!
Hindistan'ın güneydoğusundaki Tamil Nadu eyaleti hükümeti, İndus Vadisi uygarlığının yazısını çözebilecek kişiye 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.
İndus Dili'ni çözmeyi kafanıza koyarsanız yararlanabileceğiniz 4 bin farklı metin bulunuyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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