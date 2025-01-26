Hemen Koşun: Dünyanın En Gizemli Yazısını Okuyabilene 1 Milyon Dolar Ödül Verilecek!

İndus Uygarlığı'nın gizemi hala tam olarak çözülemedi. Bu toplum, arkasında hiçbir iz bırakmadan aniden çöktü. Bilindiği kadarıyla İndus Uygarlığı'nda savaş ya da doğal afet yaşanmamıştı.

Tüm bu gizemlerin çözülmesi için geride kalan tabletlerin, mühürlerin, çömleklerin üzerindeki yazıların deşifre edilmesi gerekiyor. Fakat İndus Uygarlığı'nın dili de bilinmiyor.