Donald Trump Beyaz Saray'daki İlk Değişikliği Yaptı: Biden'ın Kaldırdığı 'Buton' Geri Geldi
Donald Trump Beyaz Saray'daki İlk Değişikliği Yaptı: Biden'ın Kaldırdığı 'Buton' Geri Geldi
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump yemin töreninin ardından yeniden Beyaz Saray'daki koltuğuna geçti. Seçim süreci de yemin töreni de olaylı geçen Trump, ilk vaatlerini yerine getirmeye başladı bile. 20 Ocak'ta resmen görevine başlayan isim, Joe Biden'ı uğurladı, Beyaz Saray'da da değişiklikler yapmaya başladı.
Peki günde 12 tane kutu kola içen Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı ilk değişiklik ne oldu dersiniz?
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Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak 20 Ocak Pazartesi günü yeminini etti ve görevinin başına resmen geçti.
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Beyaz Saray'a 4 yılın ardından dönen Trump, ofisini de kendi zevkine göre dizayn ettirdi.
Trump'ın aile fotoğrafları da Beyaz Saray'ın başkanlar odasında, yani "Oval Ofiste" yerini aldı. Duvarlarda ABD tarihinin önemli isimlerine yer verildiği görüldü.
Trump'ın yaptığı en önemli değişiklik ise "diyet kola düğmesinin" yeniden getirilmesi oldu! Bundan sonra Trump canı kola çektiğinde düğmesine basarak yardımcısını çağırabilecek.
12 kutu kolanın sağlıksız olduğunu düşünüyorsanız, Trump'ın bir günde neler yediğini duyana kadar bekleyin deriz.
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"Kolayı bıraksam 200 yıl daha yaşarım" diyen Trump'a özel tasarlanan kutu kolalar da bulunuyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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