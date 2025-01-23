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Donald Trump Beyaz Saray'daki İlk Değişikliği Yaptı: Biden'ın Kaldırdığı 'Buton' Geri Geldi

Donald Trump Beyaz Saray'daki İlk Değişikliği Yaptı: Biden'ın Kaldırdığı 'Buton' Geri Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 13:09

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump yemin töreninin ardından yeniden Beyaz Saray'daki koltuğuna geçti. Seçim süreci de yemin töreni de olaylı geçen Trump, ilk vaatlerini yerine getirmeye başladı bile. 20 Ocak'ta resmen görevine başlayan isim, Joe Biden'ı uğurladı, Beyaz Saray'da da değişiklikler yapmaya başladı.

Peki günde 12 tane kutu kola içen Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı ilk değişiklik ne oldu dersiniz?

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Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak 20 Ocak Pazartesi günü yeminini etti ve görevinin başına resmen geçti.

Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak 20 Ocak Pazartesi günü yeminini etti ve görevinin başına resmen geçti.

Trump, ABD'nin yeni seçilmiş başkanı olarak 4 yılın ardından yeniden koltuğuna kavuştu. Seçim süreci de yemin töreni de bir hayli olaylı geçen Trump, ilk icraatlarına başladı bile.

Beyaz Saray'a 4 yılın ardından dönen Trump, ofisini de kendi zevkine göre dizayn ettirdi.

Beyaz Saray'a 4 yılın ardından dönen Trump, ofisini de kendi zevkine göre dizayn ettirdi.

Trump'ın ofisinde daha doğal ve sıcak renkler kullanıldı, ofis daha kullanışlı bir hale getirildi.

Trump'ın aile fotoğrafları da Beyaz Saray'ın başkanlar odasında, yani "Oval Ofiste" yerini aldı. Duvarlarda ABD tarihinin önemli isimlerine yer verildiği görüldü.

Trump'ın aile fotoğrafları da Beyaz Saray'ın başkanlar odasında, yani "Oval Ofiste" yerini aldı. Duvarlarda ABD tarihinin önemli isimlerine yer verildiği görüldü.

Trump'ın yaptığı en önemli değişiklik ise "diyet kola düğmesinin" yeniden getirilmesi oldu! Bundan sonra Trump canı kola çektiğinde düğmesine basarak yardımcısını çağırabilecek.

Trump'ın yaptığı en önemli değişiklik ise "diyet kola düğmesinin" yeniden getirilmesi oldu! Bundan sonra Trump canı kola çektiğinde düğmesine basarak yardımcısını çağırabilecek.

'Neden?' diye soracak olursanız Trump'ın en büyük zaafının kola olduğunu belirtelim. Kendisi günde 12 tane kutu kola içebiliyor.

12 kutu kolanın sağlıksız olduğunu düşünüyorsanız, Trump'ın bir günde neler yediğini duyana kadar bekleyin deriz.

12 kutu kolanın sağlıksız olduğunu düşünüyorsanız, Trump'ın bir günde neler yediğini duyana kadar bekleyin deriz.

Kahvaltı: Genellikle kahvaltı yok. Bazen yumurta ve pastırma olabilir.

Öğle: Genellikle öğle yemeği yok. Yerse köfte tercih eder.

Akşam: 4 adet hamburger, patetes kızartmaları ve milkshake

Öyle ki Trump'ın yediklerini yiyen bir kişi sonunda kusma raddesine bile gelebiliyor;

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"Kolayı bıraksam 200 yıl daha yaşarım" diyen Trump'a özel tasarlanan kutu kolalar da bulunuyor.

"Kolayı bıraksam 200 yıl daha yaşarım" diyen Trump'a özel tasarlanan kutu kolalar da bulunuyor.

Siz siz olun, ABD başkanı gibi beslenmeyin :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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