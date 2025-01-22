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Kullanım Amacına Tamamen Ters Bir Şekilde Tasarlanan Bu Ürünler Sinirlerinizi Zıplatacak

Kullanım Amacına Tamamen Ters Bir Şekilde Tasarlanan Bu Ürünler Sinirlerinizi Zıplatacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 15:12

Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırmak için var. Bu bakış açısıyla baktığınızda, plastik bir su şişesi de teknolojik bir alet olabilir. Hayatımızı kolaylaştıran ve çoktan hayatımızda bir yer edinmiş bu aletlerin ne kadar kullanışlı olduğunu fark edemeyebiliriz. Ta ki kullanışsız bir ürünle karşılaşana kadar! 

Birazdan göreceğiniz ürünler, vadettikleri amaçları yerine getiremeyeişleriyle sinirlerinizi bozacak.

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1. Geri dönüşüm ve atık çöplerin aynı yere gittiği o eşsiz çöp kovası!

1. Geri dönüşüm ve atık çöplerin aynı yere gittiği o eşsiz çöp kovası!

2. Burada gizlenmiş bir merdiven varmış aslında. Bir merdiven için seçilebilecek en kötü desen olabilir.

2. Burada gizlenmiş bir merdiven varmış aslında. Bir merdiven için seçilebilecek en kötü desen olabilir.

3. "Kaldığımız bir oteldeki rampa"

3. "Kaldığımız bir oteldeki rampa"

İşleri kolaylaştırması gereken rampanın yükseltisine bakar mısınız?

4. Kabartmalı olması gereken o minik noktalar aslında sadece birer baskıdan ibaret!

4. Kabartmalı olması gereken o minik noktalar aslında sadece birer baskıdan ibaret!

5. Pediatri servisinde cam kapaklı dolapların arkasında duran oyuncaklar, ne işe yarıyorsunuz tam olarak?

5. Pediatri servisinde cam kapaklı dolapların arkasında duran oyuncaklar, ne işe yarıyorsunuz tam olarak?
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6. Fazla söze gerek yok...

6. Fazla söze gerek yok...

7. "Çeşmeyi nasıl açacağımı uzun bir süre düşündüm. Meğer sarı kısmı çevirmem gerekiyormuş."

7. "Çeşmeyi nasıl açacağımı uzun bir süre düşündüm. Meğer sarı kısmı çevirmem gerekiyormuş."

8. Hmm...Sanki bir şeyler yanlış gitmiş?

8. Hmm...Sanki bir şeyler yanlış gitmiş?

9. Tamamen tertemiz bir lavabo görüyorsunuz;

9. Tamamen tertemiz bir lavabo görüyorsunuz;

10. Duvarların hiçbir işe yaramaması...

10. Duvarların hiçbir işe yaramaması...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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