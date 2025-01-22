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Uçakta Unutulan Kedi Hayatının Şokunu Yaşadı: 24 Saatte Tam 3 Uçuş Yaptı

Uçakta Unutulan Kedi Hayatının Şokunu Yaşadı: 24 Saatte Tam 3 Uçuş Yaptı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 14:07

'Buradan iyi bir film çıkar' diyebileceğimiz bir olay daha yaşandı. Ülke değiştiren bir aile, kedilerini uçağın kargo bölümüne teslim etmişti. Fakat 'Mittens' adlı kedi uçakta unutuldu. Uçağın yoluna devam etmesiyle Mittens, 24 saat içinde iki ülke arasında uçup durdu. 

Uçakta kalan talihsiz, kimilerine göre de şanslı kedi 3 farklı uçuş gerçekleştirdi.

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Yeni Zelanda'da yaşayan bir aile, Avustralya'ya taşınma kararı aldı. Eşyalarını topladı, uçağa bindi.

Yeni Zelanda'da yaşayan bir aile, Avustralya'ya taşınma kararı aldı. Eşyalarını topladı, uçağa bindi.

Yanlarında 8 yaşındaki kedileri Mittens'ı da almayı unutmadılar. Mittens, uçağın kargo bölümüne kafesiyle birlikte teslim edildi. 

Fakat sonrasında yaşanan olaylar, filmlere konu olacak cinsten.

Kedinin sahibi Margo Neas, Avustralya'ya indiğinde kedisini 3 saat beklediğini fakat kedinin teslim edilmediğini açıkladı. Kedi, uçağın kargo bölümünde unutulmuştu!

Kedinin sahibi Margo Neas, Avustralya'ya indiğinde kedisini 3 saat beklediğini fakat kedinin teslim edilmediğini açıkladı. Kedi, uçağın kargo bölümünde unutulmuştu!

Kedinin sahibi, görevlilere kedisini sorduğunda 'fazla eşyalar nedeniyle' kedisinin fark edilmediği cevabını aldı. Mittens, ana vatanı olan Yeni Zelanda'ya çoktan dönüş yoluna çıkmıştı.

Talihsiz kedi, 24 saat içinde Yeni Zelanda ve Avusturya arasında üç uçuş yaptı. Uçak firmasının "sıklıkla uçan yolcular" listesine yanlışlıkla adını yazdırmayı başardı.

Talihsiz kedi, 24 saat içinde Yeni Zelanda ve Avusturya arasında üç uçuş yaptı. Uçak firmasının "sıklıkla uçan yolcular" listesine yanlışlıkla adını yazdırmayı başardı.

Uçaktaki yetkililer, Mittens'ın ailesine teslim edilmesi için seferber oldu. Uçağın pilotu, kargo bölümündeki kediden haberdardı ve onun rahat etmesi için kargo bölümünün klimasını da açtı. 

Uçağın valiz kısmından sorumlu kişi, tekerlekli sandalye paketinin kediyi görmesini engellediğini aktardı.

Neyse ki bu hikaye mutlu sonla bitti. Kedinin sahibi, Mittens'ın yanına gelmesi için başka bir evcil hayvan taşıma şirketiyle anlaştı. Şirket, Yeni Zelanda dönüşünde kediyi uçaktan teslim aldı.

Neyse ki bu hikaye mutlu sonla bitti. Kedinin sahibi, Mittens'ın yanına gelmesi için başka bir evcil hayvan taşıma şirketiyle anlaştı. Şirket, Yeni Zelanda dönüşünde kediyi uçaktan teslim aldı.

Biraz kilo kaybı yaşayan kedi, bu kez tek yön uçak biletiyle sahibine kavuştu.

'Kollarıma koştu, bana sokuldu ve tüm zamanların en büyük kucaklaşmasını yaşadık' diyen Neas, kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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