Uçakta Unutulan Kedi Hayatının Şokunu Yaşadı: 24 Saatte Tam 3 Uçuş Yaptı
Uçakta Unutulan Kedi Hayatının Şokunu Yaşadı: 24 Saatte Tam 3 Uçuş Yaptı
'Buradan iyi bir film çıkar' diyebileceğimiz bir olay daha yaşandı. Ülke değiştiren bir aile, kedilerini uçağın kargo bölümüne teslim etmişti. Fakat 'Mittens' adlı kedi uçakta unutuldu. Uçağın yoluna devam etmesiyle Mittens, 24 saat içinde iki ülke arasında uçup durdu.
Uçakta kalan talihsiz, kimilerine göre de şanslı kedi 3 farklı uçuş gerçekleştirdi.
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Yeni Zelanda'da yaşayan bir aile, Avustralya'ya taşınma kararı aldı. Eşyalarını topladı, uçağa bindi.
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Kedinin sahibi Margo Neas, Avustralya'ya indiğinde kedisini 3 saat beklediğini fakat kedinin teslim edilmediğini açıkladı. Kedi, uçağın kargo bölümünde unutulmuştu!
Talihsiz kedi, 24 saat içinde Yeni Zelanda ve Avusturya arasında üç uçuş yaptı. Uçak firmasının "sıklıkla uçan yolcular" listesine yanlışlıkla adını yazdırmayı başardı.
Neyse ki bu hikaye mutlu sonla bitti. Kedinin sahibi, Mittens'ın yanına gelmesi için başka bir evcil hayvan taşıma şirketiyle anlaştı. Şirket, Yeni Zelanda dönüşünde kediyi uçaktan teslim aldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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