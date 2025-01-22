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Kehanetleriyle Meşhur Bill Gates'in Günümüze Kadar Gerçekleşen Bazı Tahminleri

Kehanetleriyle Meşhur Bill Gates'in Günümüze Kadar Gerçekleşen Bazı Tahminleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 16:36

Bill Gates, dünyanın en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft'un kurucusu. Fakat Gates, sadece başarılı bir iş insanı olmanın çok ötesinde. 1999 yılında kaleme aldığı 'Business @ the Speed of Thought' kitabıyla ismini duyuran Bill Gates, bugünlere dair birçok öngörüde bulunmuştu. O zamanlarda 'sallama Ziya' denilen Bill Gates'in birçok tahmini ise teker teker gerçeğe dönüştü.

Peki Bill Gates'in bugünlere dair söylediği şeylerden hangileri gerçekleşti?

Gelin bakalım.

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Bill Gates, bugünkü teknolojinin mimarlarından biri.

Bill Gates, bugünkü teknolojinin mimarlarından biri.

1999 yılında kaleme aldığı 'Business @ the Speed of Thought' kitabında birçok öngörüye yer veren Bill Gates, yalnızca teknolojik tahminlerde bulunmakla kalmamıştı. Öyle ki bugüne kadar Bill Gates'in tahminleri teker teker gerçek olmaya başladı.

"İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar sürekli iletişim kurmalarını sağlayacak cihazları yanlarında taşıyacaklar"

"İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar sürekli iletişim kurmalarını sağlayacak cihazları yanlarında taşıyacaklar"

'Hadi canım sen de' denilen Bill Gates'in gerçekleşen en büyük tahmini bu olsa gerek. Şimdilerde tuvalete giderken bile cep telefonlarımızı bırakmak mümkün değil.

“İnsanlar mali işlerini halledecek ve doktorlarıyla internet üzerinden iletişim kuracak.”

“İnsanlar mali işlerini halledecek ve doktorlarıyla internet üzerinden iletişim kuracak.”

Mali işleri halletmeyi geçtik, artık insanlar internet üzerinden terapi bile alabiliyor.

"İnternette fiyat karşılaştırma siteleri daha aktif hale gelecek. Böylece tüm sektörlerdeki en ucuz ürün bulunabilecek."

"İnternette fiyat karşılaştırma siteleri daha aktif hale gelecek. Böylece tüm sektörlerdeki en ucuz ürün bulunabilecek."

Günümüzde internetten alışveriş yapmayan neredeyse yok. Haliyle bir ürünün hangi sitede ucuz olduğunu bulmak için de birçok site çıktı ortaya.

“Arkadaşlarınız ve aileniz için özel web siteleri yaygınlaşacak, sohbet etmenize ve etkinlikler için plan yapmanıza olanak tanıyacak.”

“Arkadaşlarınız ve aileniz için özel web siteleri yaygınlaşacak, sohbet etmenize ve etkinlikler için plan yapmanıza olanak tanıyacak.”

Evet, bugün onlarsız yaşamamız mümkün değil. Bütün dünyanın parmaklarımızın ucunda olmasına o kadar alıştık ki!

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"İster evde ister ofiste olsun, tüm cihazlarınızı akıllı bir şekilde birbirine bağlayıp senkronize edecek ve veri alışverişinde bulunmalarını sağlayacak bir cihaz geliştirilecek."

"İster evde ister ofiste olsun, tüm cihazlarınızı akıllı bir şekilde birbirine bağlayıp senkronize edecek ve veri alışverişinde bulunmalarını sağlayacak bir cihaz geliştirilecek."

Günümüzde, evinizdeki akıllı cihazları birbirine bağlayabileceğiniz ve evinizi 'akıllı' hale getirebileceğiniz cihazlar bulunuyor.

"Cihazlar akıllı reklamcılığa sahip olacak. Satın alma trendlerinizi takip edecek ve size uygun üretilmiş reklamları gösterecek."

"Cihazlar akıllı reklamcılığa sahip olacak. Satın alma trendlerinizi takip edecek ve size uygun üretilmiş reklamları gösterecek."

Bugün geldiğimiz noktada, reklamcılık tam da bu duruma evrilmiş halde. Herhangi bir reklama tıklarsanız, önünüze çıkacak olan diğer reklamları tahmin etmek hiç de zor değil.

"İş arayan kişiler de ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ve özel becerilerini beyan ederek çevrimiçi iş fırsatları bulabilecekler.”

"İş arayan kişiler de ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ve özel becerilerini beyan ederek çevrimiçi iş fırsatları bulabilecekler.”

Bugün, iş aramak ve işçi aramak için kurulmuş birçok site bulunuyor!

Bill Gates'in bu tahminlerinin 25 yıl içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Peki önümüzdeki 25 yıl içinde bizleri neler bekliyor?

Bill Gates'in bu tahminlerinin 25 yıl içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Peki önümüzdeki 25 yıl içinde bizleri neler bekliyor?

Bill Gates 'Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleriz' adlı bir kitap çıkartarak insanlığın bir pandemiye daha hazır olmadığını detaylı bir şekilde anlattı. 

Gates'e göre, 2020 yılında yaşadığımız korona pandemisine benzer bir salgın daha kapımızda.

İnsanlığı bekleyen diğer bir felaket ise savaş.

İnsanlığı bekleyen diğer bir felaket ise savaş.

Bill Gates, dünyanın içinde bulunduğu huzursuz durumun günün sonunda bir savaşı tetikleyeceğini belirtiyor. Gates bu konuda özellikle ABD'yi suçlayarak 'Dünyanın liderlik etmesini ve model olmasını beklediği ülke, bu beklentilerin gerisinde kaldı' diyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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