Kehanetleriyle Meşhur Bill Gates'in Günümüze Kadar Gerçekleşen Bazı Tahminleri

Bill Gates 'Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleriz' adlı bir kitap çıkartarak insanlığın bir pandemiye daha hazır olmadığını detaylı bir şekilde anlattı.

Gates'e göre, 2020 yılında yaşadığımız korona pandemisine benzer bir salgın daha kapımızda.