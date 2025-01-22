Kehanetleriyle Meşhur Bill Gates'in Günümüze Kadar Gerçekleşen Bazı Tahminleri
Kehanetleriyle Meşhur Bill Gates'in Günümüze Kadar Gerçekleşen Bazı Tahminleri
Bill Gates, dünyanın en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft'un kurucusu. Fakat Gates, sadece başarılı bir iş insanı olmanın çok ötesinde. 1999 yılında kaleme aldığı 'Business @ the Speed of Thought' kitabıyla ismini duyuran Bill Gates, bugünlere dair birçok öngörüde bulunmuştu. O zamanlarda 'sallama Ziya' denilen Bill Gates'in birçok tahmini ise teker teker gerçeğe dönüştü.
Peki Bill Gates'in bugünlere dair söylediği şeylerden hangileri gerçekleşti?
Gelin bakalım.
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Bill Gates, bugünkü teknolojinin mimarlarından biri.
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"İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar sürekli iletişim kurmalarını sağlayacak cihazları yanlarında taşıyacaklar"
“İnsanlar mali işlerini halledecek ve doktorlarıyla internet üzerinden iletişim kuracak.”
"İnternette fiyat karşılaştırma siteleri daha aktif hale gelecek. Böylece tüm sektörlerdeki en ucuz ürün bulunabilecek."
“Arkadaşlarınız ve aileniz için özel web siteleri yaygınlaşacak, sohbet etmenize ve etkinlikler için plan yapmanıza olanak tanıyacak.”
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"İster evde ister ofiste olsun, tüm cihazlarınızı akıllı bir şekilde birbirine bağlayıp senkronize edecek ve veri alışverişinde bulunmalarını sağlayacak bir cihaz geliştirilecek."
"Cihazlar akıllı reklamcılığa sahip olacak. Satın alma trendlerinizi takip edecek ve size uygun üretilmiş reklamları gösterecek."
"İş arayan kişiler de ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ve özel becerilerini beyan ederek çevrimiçi iş fırsatları bulabilecekler.”
Bill Gates'in bu tahminlerinin 25 yıl içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Peki önümüzdeki 25 yıl içinde bizleri neler bekliyor?
İnsanlığı bekleyen diğer bir felaket ise savaş.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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