Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi Listelendi: Listede Sadece Bir Tane Üniversitemiz Var
Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi Listelendi: Listede Sadece Bir Tane Üniversitemiz Var
Türkiye'de vakıf ve devlet üniversiteleri dahil olmak üzere 2024 yılı itibariyle tam 209 üniversite bulunuyor. Her ilimizde öğrencilerin lisans eğitimi alması mümkün. Ülkemizdeki bir üniversite de 'Dünya Üniversiteleri' listesine girmeyi başardı. QS firması, Mühendislik ve Teknoloji alanında bir araştırma gerçekleştirdi. Bu alanda eğitim veren en iyi 100 üniversite sıralandı.
Dünyada ilk 100'e girmeyi başaran tek üniversitemiz ise listenin 95. sırasında yer buldu.
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Üniversite, milyonlarca kişinin hayalini süsleyen bir yer.
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Dünyaca ünlü QS, Dünya Üniversite Sıralamalarını bu sene de gerçekleştirdi. Dünyanın en kaliteli eğitimini sunan ilk 1000 üniversite belli oldu.
Dünyanın "Mühendislik ve Teknoloji" alanındaki en iyi üniversitesi Massachusetts Institute of Technology (MIT) oldu. İkinci sırada ise Stanford University yer aldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi QS'in araştırmasına 95'inci sıradan girdi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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