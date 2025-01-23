Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi Listelendi: Listede Sadece Bir Tane Üniversitemiz Var

Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi Listelendi: Listede Sadece Bir Tane Üniversitemiz Var

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 15:23

Türkiye'de vakıf ve devlet üniversiteleri dahil olmak üzere 2024 yılı itibariyle tam 209 üniversite bulunuyor. Her ilimizde öğrencilerin lisans eğitimi alması mümkün. Ülkemizdeki bir üniversite de 'Dünya Üniversiteleri' listesine girmeyi başardı. QS firması, Mühendislik ve Teknoloji alanında bir araştırma gerçekleştirdi. Bu alanda eğitim veren en iyi 100 üniversite sıralandı. 

Dünyada ilk 100'e girmeyi başaran tek üniversitemiz ise listenin 95. sırasında yer buldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üniversite, milyonlarca kişinin hayalini süsleyen bir yer.

Üniversite, milyonlarca kişinin hayalini süsleyen bir yer.

Lisans eğitimi alarak iyi bir iş hayatına sahip olmak isteyen binlerce öğrenci, büyük hayallerle üniversite sınavına hazırlanıyor. Kimi öğrenciler de hayallerini daha da geniş tutarak yurt dışında üniversite okumayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü QS, Dünya Üniversite Sıralamalarını bu sene de gerçekleştirdi. Dünyanın en kaliteli eğitimini sunan ilk 1000 üniversite belli oldu.

Dünyaca ünlü QS, Dünya Üniversite Sıralamalarını bu sene de gerçekleştirdi. Dünyanın en kaliteli eğitimini sunan ilk 1000 üniversite belli oldu.

Söz konusu araştırma, farklı alanlarda gerçekleştirildi. Mühendislik ve Teknoloji alanındaki sıralamanın ilk 100 listesinde bir tane Türk üniversite yer aldı.

Dünyanın "Mühendislik ve Teknoloji" alanındaki en iyi üniversitesi Massachusetts Institute of Technology (MIT) oldu. İkinci sırada ise Stanford University yer aldı.

Dünyanın "Mühendislik ve Teknoloji" alanındaki en iyi üniversitesi Massachusetts Institute of Technology (MIT) oldu. İkinci sırada ise Stanford University yer aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi QS'in araştırmasına 95'inci sıradan girdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi QS'in araştırmasına 95'inci sıradan girdi.

İTÜ'nün 'işveren itibarı' 75.1 olarak belirtildi.

Bu oranın birinci olan MIT'de 97.9 olması dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın