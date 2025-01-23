Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi Listelendi: Listede Sadece Bir Tane Üniversitemiz Var

Türkiye'de vakıf ve devlet üniversiteleri dahil olmak üzere 2024 yılı itibariyle tam 209 üniversite bulunuyor. Her ilimizde öğrencilerin lisans eğitimi alması mümkün. Ülkemizdeki bir üniversite de 'Dünya Üniversiteleri' listesine girmeyi başardı. QS firması, Mühendislik ve Teknoloji alanında bir araştırma gerçekleştirdi. Bu alanda eğitim veren en iyi 100 üniversite sıralandı.

Dünyada ilk 100'e girmeyi başaran tek üniversitemiz ise listenin 95. sırasında yer buldu.

Kaynak