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Hayvanları Koruma Derneğinde Horoz Dövüşü! 36 Kişiye Para Cezası Kesildi

Hayvanları Koruma Derneğinde Horoz Dövüşü! 36 Kişiye Para Cezası Kesildi

Horoz
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.12.2023 - 18:30

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 36 kişiye 145 bin 980 lira para cezası kesildi.

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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde G.K.'nin başkanlığını yaptığı ancak tüzel kişilik kaydı bulunmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde G.K.'nin başkanlığını yaptığı ancak tüzel kişilik kaydı bulunmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı.

İhbar üzerine derneğe ait lokale operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti.

İhbar üzerine derneğe ait lokale operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti.

Organizasyonu düzenleyen G.K., M.D. ve Ü.G. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', hayvan sahipleri R.Y., G.Ş., C.K., O.K., K.K. ile M.K. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, hayvanları dövüştürme' suçundan adli işlem yapıldı. Ekiplerin el koyduğu 13 horoz da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Organizasyonu düzenleyen G.K., M.D. ve Ü.G. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', hayvan sahipleri R.Y., G.Ş., C.K., O.K., K.K. ile M.K. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, hayvanları dövüştürme' suçundan adli işlem yapıldı. Ekiplerin el koyduğu 13 horoz da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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