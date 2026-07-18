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Hayatta İz Bırakan 9 An

etiket Hayatta İz Bırakan 9 An

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 17:01
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Günlük koşturmaca içinde bazı anlar gelip geçer ama bazıları hafızamızda kalıcı bir iz bırakır. Aklına geldiğinde istemsizce gülümseten, geriye dönüp baktığımızda içimizi ısıtan ve hayatımızda gerçekten iz bırakan en güzel anları senin için listeledik!

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1. İlk öpücüğünü aldığın an... Kalpler pır pır!

Midenin kasılmasına ve kalbinin yerinden çıkacak gibi atmasına neden olan ilk öpücüğün yeri her zaman başkadır ve iz bırakır. Aradan yıllar geçse bile akla geldiğinde insanı aynı heyecanla gülümsetir!

2. Hasret kaldığın birine sımsıkı sarıldığın an. Dünya dursa keşke!

Araya giren zamanın ve yolların sadece fiziksel olduğunu anladığın kavuşma anları çok değerlidir. Uzun zamandır sadece ekrandan gördüğün sevdiklerinle nihayet kucaklaşmak gibisi yoktur!

3. Aylarca uykusuz kalarak hazırladığın projen takdir aldığı an... Kuş gibi hafifledin, değil mi?

Sabahlara kadar çalışmalar yapıp üzerine titrediğin emeğinin karşılığını almak asla paha biçilemez. İnsanların ağzından çıkan takdir cümlesiyle birlikte omuzlarından koca bir yük kalkar!

4. Vizyona girmesini dört gözle beklediğin filmi sinema salonunda izlediğin ilk an.

4. Vizyona girmesini dört gözle beklediğin filmi sinema salonunda izlediğin ilk an.

Aylarca fragmanlarını izleyip teoriler ürettiğin filmi nihayet dev ekranda görmek müthiş bir his değil mi? Bizce de öyle! Işıklar kapandıktan sonra filmin ilk sahnesi bile ayrı bir iz bırakır.

5. Stresli geçen iş görüşmesinin ardından beklenen evrak mailini gördüğün ilk an...

Mail kutuna düşen onay ve evrak listesi maili tüm stresini bir anda silip atabilir. Stresli geçen iş görüşmesinin ardından aldığın bu mail, büyük bir iz bırakır. Tabii ki iyi anlamda!

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6. Kavurucu yaz sıcaklarında kendini serin sulara bıraktığın o an...

Güneşin altında bunalmışken denizin serinletici etkisine kendini bırakmak yaz aylarının en güzel yanıdır diyebiliriz. Suyla buluşulan ilk anın getirdiği ferahlık hissi her zaman bambaşkadır!

7. Eski bir kitabın arasında unutulmuş bir hatırayı gördüğün an.

Belki yıllar önce gittiğin bir konserin bileti, belki de arkasına tarih atılmış küçük bir fotoğraf karesi... Hiç beklemediğin bir anda karşına çıkan bu sürprizler seni anında o güne ışınlar ve yüzünde harika bir iz bırakır!

8. Duş aldıktan sonra mis gibi kokan temiz nevresimlerin arasında uykuya daldığın an... Hele ki yanında bir de sevdiğin insan varsa...

Günün bütün yorgunluğunu sıcak bir duşla atıp yeni serilmiş yatağa uzandığın an küçük ama çok değerli bir lüks resmen. Temizlik kokusu eşliğinde yastığa kafanı koyduğunda bütün dertler uçar gider ve deliksiz bir uyku başlar. Sevdiğin insanla uyuyorsan sabaha güzel bir iz bırakacaksın demektir!

9. Yeni evine taşındıktan sonra içeri girdiğin ilk an.

9. Yeni evine taşındıktan sonra içeri girdiğin ilk an.

Taşınmak kadar zor bir şey yoktur belki ama taşınma işleri bittikten sonra eve attığın ilk adımın her zaman anılarında güzel bir iz bırakır. Hele evine davet ettiğin ilk misafirler daha da güzel bir iz bırakır!

Bazı anlar iz bırakmamalı!

Bazı anlar iz bırakmamalı!

Konbinin ne olursa olsun, NIVEA Black & White serisiyle kıyafetlerinde lekelere yer yok! 🤍🖤

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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