Hayatta İz Bırakan 9 An
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Günlük koşturmaca içinde bazı anlar gelip geçer ama bazıları hafızamızda kalıcı bir iz bırakır. Aklına geldiğinde istemsizce gülümseten, geriye dönüp baktığımızda içimizi ısıtan ve hayatımızda gerçekten iz bırakan en güzel anları senin için listeledik!
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1. İlk öpücüğünü aldığın an... Kalpler pır pır!
2. Hasret kaldığın birine sımsıkı sarıldığın an. Dünya dursa keşke!
3. Aylarca uykusuz kalarak hazırladığın projen takdir aldığı an... Kuş gibi hafifledin, değil mi?
4. Vizyona girmesini dört gözle beklediğin filmi sinema salonunda izlediğin ilk an.
5. Stresli geçen iş görüşmesinin ardından beklenen evrak mailini gördüğün ilk an...
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6. Kavurucu yaz sıcaklarında kendini serin sulara bıraktığın o an...
7. Eski bir kitabın arasında unutulmuş bir hatırayı gördüğün an.
8. Duş aldıktan sonra mis gibi kokan temiz nevresimlerin arasında uykuya daldığın an... Hele ki yanında bir de sevdiğin insan varsa...
9. Yeni evine taşındıktan sonra içeri girdiğin ilk an.
Bazı anlar iz bırakmamalı!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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