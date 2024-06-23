Hangi Euro 2024 Golcüsü Senin Ruh Eşin?
Hangi Euro 2024 Golcüsü Senin Ruh Eşin?
Euro 2024 Almanya'da tam gaz devam ederken biz de hangi golcünün ruh eşin olduğunu öğrenebileceğin bir test hazırladık. Bakalım senin ruh eşin hangi golcü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Arkadaşlarınla birlikte bir kafede oturuyorsun ve yan masada hararetli bir futbol tartışması var. Sen bu durumda ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki aynı senaryoda başka biri senin sohbetine dahil olsa, nasıl tepki verirsin?
3. Halı sahada maç yapacaksınız diyelim. Seni hangi pozisyonda görürüz?
4. Bu maçtan önce iyice ısınmak gerek! ⚽️ Nasıl ısınırsın?
5. Senin için futbol ne demek diye sorsak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın