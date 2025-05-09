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Hale Soygazi Kimdir, Kaç Yaşında? Hale Soygazi Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Hale Soygazi Kimdir, Kaç Yaşında? Hale Soygazi Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.05.2025 - 11:22

Büyük küçük herkesin yakından tanıdığı oyunculardan biri de Hale Soygazi. 

Oyunculuğunun yanı sıra mankenlik kariyeri ile de tanınan Hale Soygazi hakkındaki arama Cüneyt Arkın ve Tarık Akan'la bildiri okurken çekilen pozunu paylaşıp, '1977 Sinemacılar Ankara'ya yürüyor. Protesto metnimizi okuyoruz. Devleti yönetenlere itirazımızı seslendiriyoruz. Şimdi yapabilir miyiz?' notunu düştüğü gündem oldu. 

Peki Hale Soygazi kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte Hale Soygazi hakkında merak edilenler...

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Hale Soygazi Kimdir?

Hale Soygazi Kimdir?

Hale Soygazi, Türk sinemasının zarif ve etkileyici oyuncularından biridir. Kariyerine modellik yaparak başlamış, 1972 yılında Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci seçilmiştir. 

Aynı yıl İtalya'da düzenlenen Avrupa Sinema Güzeli yarışmasında da birincilik elde etmiştir.  Bu başarılarının ardından sinema dünyasına adım atan Soygazi, 'Kara Murat: Fatih'in Fedaisi' filmiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem beyazperdede hem de tiyatro sahnesinde önemli başarılara imza atmış, Türk sinemasına kalıcı bir iz bırakmıştır.

Hale Soygazi Kaç Yaşında?

Hale Soygazi Kaç Yaşında?

Hale Soygazi, 21 Eylül 1950 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bugün itibarıyla 74 yaşındadır.

Güzelliği ve zarafetiyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Hale Soygazi, sadece oyunculuğuyla değil, fiziksel özellikleriyle de dönemin ikonları arasında yer almıştır.

Boyu 1.75 olan ve yıllara meydan okuyan Soygazi'nin şimdilerde yaklaşık kilosu 67 kilogramdır.

Hale Soygazi Aslen Nereli?

Hale Soygazi Aslen Nereli?

Hale Soygazi, 21 Eylül 1950 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ancak ailesinin kökeni Kafkasya'dan göç eden Çerkes bir aileye dayanmaktadır.

Eğitimine Saint Benoît Fransız Lisesi'nde başlayan Soygazi, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Fransız Filolojisi bölümünde eğitimine devam etmiş, ancak ikinci sınıfta okulu bırakıp İsviçre'ye giderek mankenlik eğitimi almıştır.

Hale Soygazi'nin Kariyer Başlangıcı

Hale Soygazi'nin Kariyer Başlangıcı

Hale Soygazi, sanat dünyasına ilk adımını modellik yaparak attı. 1972 yılında Saklambaç Gazetesi’nin düzenlediği“Sinema Güzeli Yarışması”nda birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl İtalya'da düzenlenen Avrupa Sinema Güzeli Yarışması’nda da birincilik kazandı. Bu uluslararası başarı, ona sinema kapılarını açtı.

Sinemaya adım atmasında dönemin yapımcılarının ilgisi büyük oldu. İlk filmi 'Kara Murat: Fatih’in Fedaisi' (1972) ile seyirci karşısına çıkan Soygazi, kısa sürede güzelliği ve oyunculuğuyla Yeşilçam’ın aranan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle 70’li yıllarda, romantik ve dram ağırlıklı filmlerdeki rolleriyle büyük bir hayran kitlesi edindi.

Hale Soygazi'nin Özel Hayatı

Hale Soygazi'nin Özel Hayatı

Hale Soygazi'nin Özel Hayatı Hale Soygazi, özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden sanatçılardandır. Ancak zaman zaman kamuoyunun ilgisini çeken bazı gelişmeler yaşanmıştır.

Soygazi, ilk evliliğini 1976 yılında dönemin sevilen sanatçılarından Ahmet Özhan ile yaptı. Ancak bu evlilik uzun sürmedi ve çift 1985 yılında yollarını ayırdı.

Daha sonra Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden Murat Belge ile uzun yıllar süren bir birliktelik yaşayan Soygazi, 10 yıllık sevgililik döneminin ardından  2006 yılında resmi nikâhla evlendi. Halen beraberler.

Her ne kadar bir çocuğu olup evlatlık verdiği iddiaları her sene patlak verse de Hale Soygazi'nin biyolojik çocuğu bulunmuyor. Zaman zaman basında yer alan 'kaybolan çocuk' veya 'evlatlık aldığı iddiaları' ile ilgili haberler sanatçı tarafından net bir şekilde yalanlanlanıyor.

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Hale Soygazi'nin Öne Çıkan Açıklamaları

Hale Soygazi'nin Öne Çıkan Açıklamaları

  • '1977 Sinemacılar Ankara'ya yürüyor. Protesto metnimizi okuyoruz. Devleti yönetenlere itirazımızı seslendiriyoruz. Şimdi yapabilir miyiz?'

  • Sinema bana yetti, hayatımı öyle kazandım.”

  • 'Cazip bir meslek ama mutfağında yanmak da var.”

  • Seda Sayan’ı tanımam ama hemcinslerini yargılarken daha dikkatli olmalı.”

  • 'En güzel benim. Tamam, kabul.”

  • “Kadın hakları ve erkek şiddeti Türkiye’nin en büyük sorunu.”

Hale Soygazi'nin Yer Aldığı Filmler

Hale Soygazi'nin Yer Aldığı Filmler
  • 1972

Kara Murat: Fatih'in Fedaisi – Angela/Zeynep

Bir Garip Yolcu – Fatma Şencan

İtham Ediyorum – Selma Hakmen

Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü – Ayşe

Mahkûm – Zeynep

  • 1973

Aşkımla Oynama – Nevin Sever

Aşk Mahkumu – Selma

Bataklık Bülbülü – Zeynep

Bir Demet Menekşe – Nesrin

Çocuğumu İstiyorum – Selma

Kabadayının Sonu – Arzu

Oh Olsun – Alev

Ölüme Koşanlar – Zeynep

Sevilmek İstiyorum – Hale

Şüphe – Leyla

Tatlım – Alev 

Vurun Kahpeye – Aliye

  • 1974

Unutama Beni – Arzu 

Mirasyediler – Hale 

Ceza – Alev 

Kanlı Deniz 

Meryem Gariban – Gül

  • 1975

Adamını Bul – Filiz

Bak Yeşil Yeşil – Neşe

Gece Kuşu Zehra – Zehra

Küçük Bey – Hülya

  • 1976, Süt Kardeşler – Bihter

  • 1977, Sevgili Dayım

  • 1978, Maden – Halkacı Kadın

  • 1984, Bir Yudum Sevgi – Aygül

  • 1985, Bir Avuç Cennet – Emine

  • 1987, Kadının Adı Yok – Işık

  • 1989, CahideKüçük Balıklar Üzerine Bir Masal 

  • 1990, Bekle Dedim Gölgeye – Esra

  • 1992, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri – Cazibe

  • 1995, Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey 

  • 1996, Usta Beni Öldürsene

  • 1997, Bir Umut 

  • 2007, Geçerken Uğradım (Kısa Film)

Hale Soygazi'nin Yer Aldığı Diziler

Hale Soygazi'nin Yer Aldığı Diziler

  • 2004, Sil Baştan – Gülizar

  • 2009, Bu Kalp Seni Unutur mu?

  • 2011–2013, Kuzey Güney – Ebru Sinaner

  • 2014-2015, Kaderimin Yazıldığı Gün – Neval

  • 2022, Hayatımın Şansı – Müyesser Teksoy

Hale Soygazi'nin Güncel Projeleri

Hale Soygazi'nin Güncel Projeleri

Şu an itibarıyla Hale Soygazi'nin yeni bir dizi veya film projesine dahil olacağıyla ilgili resmi bir duyuru bulunmuyor.

Hale Soygazi'nin Ödülleri ve Adaylıkları

Hale Soygazi'nin Ödülleri ve Adaylıkları

En İyi Kadın Oyuncu – 'Maden' filmindeki güçlü performansı nedeniyle. 

  • Antalya Altın Portakal Film Festivali (1984) 

En İyi Kadın Oyuncu – 'Bir Yudum Sevgi' filmindeki rolüyle. 

Onur Ödülü – Türk sinemasına yaptığı katkılar ve kariyerindeki başarılar nedeniyle. 

  • Türkiye Almanya Film Festivali, Nürnberg (2024)

Onur ÖdülüSinema sanatına uluslararası düzeyde katkıları dolayısıyla. 

  • SİYAD – Sinema Yazarları Derneği Ödülleri (2025) 

Onur Ödülü – Türk sinemasına uzun soluklu katkıları sebebiyle.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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