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Hangisi Hakiki Zeytinyağı? Kimse Bu Yöntemi Bilmiyor: Evinizde Varsa Hemen Deneyin!

Hangisi Hakiki Zeytinyağı? Kimse Bu Yöntemi Bilmiyor: Evinizde Varsa Hemen Deneyin!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 13:29

Artık zeytinyağı alırken piyasadaki sahteleri nedeniyle tüm detayına kadar bakıyoruz. Markanın satmış olduğu yağın içeriğine dikkat etmenin yanında renginden kokusundan da anlamaya çalışıyoruz. Ek olarak şimdi size sahte zeytinyağını anlama tüyosu vereceğiz.

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Zeytinyağı alırken sizin de kafanızda soru işaretleri oluşuyor mu?

Zeytinyağı alırken sizin de kafanızda soru işaretleri oluşuyor mu?

Sahte zeytinyağı tehlikesi artık cafe, restoran ve marketlerde iyice arttı. Yediğimiz birçok yemekte kullanılan zeytinyağının sahte ya da gerçek olduğunu ayırt etmek çok zor.

Peki sahtesiyle gerçeğini nasıl ayırt edebiliriz?

Peki sahtesiyle gerçeğini nasıl ayırt edebiliriz?

Bilindiği üzere sahte zeytinyağlarının içeriğinde düşük kalitede yağlar, kimyasal katkı maddeleri, işlenmiş gıdalar ya da başka yağlar bulunuyor.

Bu yağları tüketmek birçok sağlık sorununa yol açıyor.

Bu yağları tüketmek birçok sağlık sorununa yol açıyor.

Gerçek zeytinyağıysa eğer, bir kabın içerisine bir miktar zeytinyağını döküp derin dondurucuya koyduğunuzda tamamen donup kristalleşir.

Ya da diğer yöntemi deneyebilirsiniz.

Ya da diğer yöntemi deneyebilirsiniz.

İkinci bir seçenek olarak, mutfağınızda 1 bardağın içerisine biraz ılık su biraz da zeytinyağı dökün. Eğer zeytinyağı baloncuk haline geliyorsa ve suyun üzerinde kalıyorsa o zeytinyağı gerçektir.

Sahte zeytinyağı su yüzeyinde kalır ancak dairesel bir şekil alır ve bir süre sonra suya karışır.

Sahte zeytinyağı su yüzeyinde kalır ancak dairesel bir şekil alır ve bir süre sonra suya karışır.

Tadımda da genziniz yanıyorsa o zeytinyağı gerçektir. Çünkü doğal zeytinyağı boğazda yanma yapabilir.

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Koklayarak da gerçek mi sahte mi anlamak mümkün.

Koklayarak da gerçek mi sahte mi anlamak mümkün.

Gerçek zeytinyağında, tabiki baskın bir şekilde zeytin kokusu olur. Boyaya benzer bir tat alıyorsanız kaliteli bir zeytinyağı almamış olabilirsiniz.

Bilinenin aksine rengine bakarak hakiki zeytinyağını bulmak yanlış bir tercih yaptırabilir.

Bilinenin aksine rengine bakarak hakiki zeytinyağını bulmak yanlış bir tercih yaptırabilir.

Çünkü zeytinyağı sarıdan altın ve yeşile kadar farklı tonlarda olabiliyor.

Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) tadım bardaklarının koyu renkli olması zorunluluğunu getirdi.

Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) tadım bardaklarının koyu renkli olması zorunluluğunu getirdi.

Zeytinyağını tadan kişilere önyargısız olmaları için koyu mavi bardakta tadım yaptırılır. Sizler de seçim yaparken koyu renkli şişelerdeki yağları tercih edebilirsiniz.

Zeytinyağınızı koyu renkli bir şişede muhafaza ederek bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Zeytinyağınızı koyu renkli bir şişede muhafaza ederek bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Isı, ışık ve oksijenden korumak da güvenli tüketim için faydalı olabilir.

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