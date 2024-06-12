Hangisi Hakiki Zeytinyağı? Kimse Bu Yöntemi Bilmiyor: Evinizde Varsa Hemen Deneyin!
Hangisi Hakiki Zeytinyağı? Kimse Bu Yöntemi Bilmiyor: Evinizde Varsa Hemen Deneyin!
Artık zeytinyağı alırken piyasadaki sahteleri nedeniyle tüm detayına kadar bakıyoruz. Markanın satmış olduğu yağın içeriğine dikkat etmenin yanında renginden kokusundan da anlamaya çalışıyoruz. Ek olarak şimdi size sahte zeytinyağını anlama tüyosu vereceğiz.
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Zeytinyağı alırken sizin de kafanızda soru işaretleri oluşuyor mu?
Peki sahtesiyle gerçeğini nasıl ayırt edebiliriz?
Bu yağları tüketmek birçok sağlık sorununa yol açıyor.
Ya da diğer yöntemi deneyebilirsiniz.
Sahte zeytinyağı su yüzeyinde kalır ancak dairesel bir şekil alır ve bir süre sonra suya karışır.
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Koklayarak da gerçek mi sahte mi anlamak mümkün.
Bilinenin aksine rengine bakarak hakiki zeytinyağını bulmak yanlış bir tercih yaptırabilir.
Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) tadım bardaklarının koyu renkli olması zorunluluğunu getirdi.
Zeytinyağınızı koyu renkli bir şişede muhafaza ederek bozulmasını engelleyebilirsiniz.
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