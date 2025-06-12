Hakan Sabancı Kimdir? Hande Erçel'in Sevgilisi Hakan Sabancı Kimdir? Hakan Sabancı Kaç Yaşında?

Türkiye’nin en çok konuşulan sosyetik isimlerinden biri olan Hakan Sabancı, hem iş dünyasındaki konumu hem de magazin gündeminden düşmeyen özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişki sonrası yeniden gündemin merkezine oturan Sabancı, sadece Sabancı soyadının değil, kendi yaşam tarzının da medyatik bir figürü olduğunu kanıtladı.