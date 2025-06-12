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Hakan Sabancı Kimdir? Hande Erçel'in Sevgilisi Hakan Sabancı Kimdir? Hakan Sabancı Kaç Yaşında?

Hakan Sabancı Kimdir? Hande Erçel'in Sevgilisi Hakan Sabancı Kimdir? Hakan Sabancı Kaç Yaşında?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2025 - 17:42

Sosyete dünyasının en merak edilen isimlerinden biri, attığı her adımla olay olan, ilişkileriyle gündem yaratan bir figür: Hakan Sabancı! Türkiye’nin en köklü ailelerinden Sabancı ailesinin genç temsilcisi olmasının ötesinde, kendi yaşam tarzı, sosyal çevresi ve medyadaki varlığıyla adeta ayrı bir fenomen haline gelen Hakan Sabancı hakkında merak edilenler içeriğimizde!

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Hakan Sabancı Kimdir?

Hakan Sabancı Kimdir?

Türkiye’nin en çok konuşulan sosyetik isimlerinden biri olan Hakan Sabancı, hem iş dünyasındaki konumu hem de magazin gündeminden düşmeyen özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişki sonrası yeniden gündemin merkezine oturan Sabancı, sadece Sabancı soyadının değil, kendi yaşam tarzının da medyatik bir figürü olduğunu kanıtladı.

Hakan Sabancı Kaç Yaşında?

Hakan Sabancı Kaç Yaşında?

1991 doğumlu olan Hakan Sabancı, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşında.

Hakan Sabancı Nereli?

Hakan Sabancı Nereli?

İstanbul’da doğup büyüyen Sabancı, köklü Sabancı ailesinin genç temsilcilerinden biri.

Hakan Sabancı'nın Kariyer Başlangıcı

Hakan Sabancı'nın Kariyer Başlangıcı

İş dünyasına adım atması pek çok kişi için sürpriz olmasa da, Hakan Sabancı özellikle turizm sektörüne ilgisiyle öne çıktı. Amerika’da ekonomi eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Sabancı, aile şirketlerinde görev aldı ancak kamuoyunda daha çok lüks yaşam tarzı ve sosyal çevresiyle dikkat çekti.

Hakan Sabancı'nın Güncel Projeleri

Hakan Sabancı'nın Güncel Projeleri

Aşk hayatıyla gündeme gelse de, Hakan Sabancı iş dünyasında da boş durmuyor!

Sabancı ailesinin en gözde varislerinden biri olan Hakan Sabancı, sadece cemiyet hayatındaki duruşuyla değil, iş dünyasındaki adımlarıyla da dikkat çekiyor. Amerika’da aldığı ekonomi eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen Sabancı, özellikle Sabancı Holding’in yeni nesil dönüşüm projelerinde aktif rol oynuyor.

Holding bünyesinde yürütülen yeşil enerji projeleri, dijital dönüşüm çalışmaları ve geleceğe hazırlık vizyonu içinde yer alan “İşin Geleceğine Uyum” programında adının geçtiği kulislerde konuşuluyor.

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Hakan Sabancı'nın Özel Hayatı

Hakan Sabancı'nın Özel Hayatı

Magazin dünyasında 'çapkınlıkları' ile uzun yıllar konuşulan Sabancı, geçmişte Ayşe Özyılmazel, Aygün Aydın gibi birçok ünlü isimle anıldı. Ancak esas bomba, 2023’te Hande Erçel’le başlayan ilişkisi oldu. İkilinin birlikte yaptığı yurt dışı tatilleri, sosyal medya paylaşımları ve birlikte katıldıkları davetler uzun süre konuşuldu. Bu ilişki, Hakan Sabancı'nın 'aile kurmaya yaklaştığı' yönünde yorumlandı.

Hakan Sabancı'nın Eğitim Hayatı

Hakan Sabancı'nın Eğitim Hayatı

Lise eğitimini İstanbul’daki özel bir kolejde tamamladıktan sonra, yükseköğrenim için rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirmiştir.

Üniversite eğitimini Amerika’da, Tufts University’de tamamlayan Hakan Sabancı, burada Ekonomi üzerine lisans eğitimi almıştır.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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