Hababam Sınıfı'nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça'nın Cenazesinde Rol Arkadaşı Ahmet Arıman Gözyaşlarını Tutamadı

Türk sinemasının efsane film serisi Hababam Sınıfı'nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Ahmet Arıman ve Teoman Ayık dostlarını son yolculuğuna uğurladı.
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Filmin ardından birlikte çalışmaya devam eden Ahmet Arıman, Temoman Ayık ve Tuncay Akça'nın dostlukları yıllardır devam ediyordu.
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Ahmet Arıman, dostuna veda ederken gözyaşlarını tutamadı.
İşte o anlar;
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