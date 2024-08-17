Görüş Bildir
Haberler
Video
17 Ağustos Depreminin Ardından Sualtı Arama Çalışmalarına Katılan Tahsin Özcan Görüntüleri İlk Kez Paylaştı

17 Ağustos Depreminin Ardından Sualtı Arama Çalışmalarına Katılan Tahsin Özcan Görüntüleri İlk Kez Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 20:44 Son Güncelleme: 17.08.2024 - 20:57

İçerik Devam Ediyor

17 Ağustos depreminin üzerinden 25 yıl geçti. O günden bugüne ülkemiz pek çok felaketle sınandı. Her bir felaket her birimizde derin yaralar bıraktı. 17 Ağustos günü yaşanan depremin mağdurları için, acılar hala ilk günkü gibi taze.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Depremde sualtı arama kurtarma çalışmalarına katılan Tahsin Özcan, o gün çektiği görüntüleri 25 yıl sonra ilk kez paylaştı.

Depremde sualtı arama kurtarma çalışmalarına katılan Tahsin Özcan, o gün çektiği görüntüleri 25 yıl sonra ilk kez paylaştı.

O görüntüler depremin acı bilançosunu bir kere daha ortaya koydu.

O görüntüler depremin acı bilançosunu bir kere daha ortaya koydu.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın