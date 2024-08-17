17 Ağustos Depreminin Ardından Sualtı Arama Çalışmalarına Katılan Tahsin Özcan Görüntüleri İlk Kez Paylaştı

17 Ağustos depreminin üzerinden 25 yıl geçti. O günden bugüne ülkemiz pek çok felaketle sınandı. Her bir felaket her birimizde derin yaralar bıraktı. 17 Ağustos günü yaşanan depremin mağdurları için, acılar hala ilk günkü gibi taze.
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Depremde sualtı arama kurtarma çalışmalarına katılan Tahsin Özcan, o gün çektiği görüntüleri 25 yıl sonra ilk kez paylaştı.
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O görüntüler depremin acı bilançosunu bir kere daha ortaya koydu.
İşte o video;
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