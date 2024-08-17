17 Ağustos Depreminin Ardından Sualtı Arama Çalışmalarına Katılan Tahsin Özcan Görüntüleri İlk Kez Paylaştı

17 Ağustos depreminin üzerinden 25 yıl geçti. O günden bugüne ülkemiz pek çok felaketle sınandı. Her bir felaket her birimizde derin yaralar bıraktı. 17 Ağustos günü yaşanan depremin mağdurları için, acılar hala ilk günkü gibi taze.