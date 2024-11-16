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Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Sallayan Marigona'nın Instagram Hesabı Takipçi Akınına Uğradı!

Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Sallayan Marigona'nın Instagram Hesabı Takipçi Akınına Uğradı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 11:07

Basketbol maçında kameralara takılan ve güzelliğiyle sosyal medyada viral olan Kosovalı kadının Instagram hesabına adeta takipçi yağdı. Adının Marigona olduğu öğrenilen kadının Instagram hesabını bulan kişiler güzel kadını takip etmeye başladı. Kameralara bir anlık görünerek inanılmaz bir üne kavuşan kadın, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Marigona'nın Instagram hesabına kısa sürede 100 bine yakın takipçi geldi.

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Olympiakos ve ASVEL arasında oynanan EuroLeague maçında kameraların dikkatini bir kadın izleyici çekti.

Olympiakos ve ASVEL arasında oynanan EuroLeague maçında kameraların dikkatini bir kadın izleyici çekti.

Kamerada bir anlık gözüken kadın izleyici, güzelliğiyle sosyal medyayı adeta büyüledi.

Kamerada bir anlık gözüken kadın izleyici, güzelliğiyle sosyal medyayı adeta büyüledi.

Bir anda viral olan gizemli güzelin kim olduğu ortaya çıktı👇

Kosovalı Marigona'nın Instagram hesabı bir anda takipçi akınına uğradı.

Kosovalı Marigona'nın Instagram hesabı bir anda takipçi akınına uğradı.

@gonnaaaam kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapan güzel kadının takipçi sayısı 100 bine yaklaştı ve hızla artmaya da devam ediyor.

@gonnaaaam kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapan güzel kadının takipçi sayısı 100 bine yaklaştı ve hızla artmaya da devam ediyor.

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