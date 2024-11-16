Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Sallayan Marigona'nın Instagram Hesabı Takipçi Akınına Uğradı!
Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Sallayan Marigona'nın Instagram Hesabı Takipçi Akınına Uğradı!
Basketbol maçında kameralara takılan ve güzelliğiyle sosyal medyada viral olan Kosovalı kadının Instagram hesabına adeta takipçi yağdı. Adının Marigona olduğu öğrenilen kadının Instagram hesabını bulan kişiler güzel kadını takip etmeye başladı. Kameralara bir anlık görünerek inanılmaz bir üne kavuşan kadın, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Marigona'nın Instagram hesabına kısa sürede 100 bine yakın takipçi geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olympiakos ve ASVEL arasında oynanan EuroLeague maçında kameraların dikkatini bir kadın izleyici çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamerada bir anlık gözüken kadın izleyici, güzelliğiyle sosyal medyayı adeta büyüledi.
Kosovalı Marigona'nın Instagram hesabı bir anda takipçi akınına uğradı.
@gonnaaaam kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapan güzel kadının takipçi sayısı 100 bine yaklaştı ve hızla artmaya da devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın