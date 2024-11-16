Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Sallayan Marigona'nın Instagram Hesabı Takipçi Akınına Uğradı!

Basketbol maçında kameralara takılan ve güzelliğiyle sosyal medyada viral olan Kosovalı kadının Instagram hesabına adeta takipçi yağdı. Adının Marigona olduğu öğrenilen kadının Instagram hesabını bulan kişiler güzel kadını takip etmeye başladı. Kameralara bir anlık görünerek inanılmaz bir üne kavuşan kadın, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Marigona'nın Instagram hesabına kısa sürede 100 bine yakın takipçi geldi.