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Basketbol Maçında Kameralara Takılan Kosovalı Güzelin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Basketbol Maçında Kameralara Takılan Kosovalı Güzelin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 11:35

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Olympiakos ile ASVEL karşı karşıya geldi. Tribünde maçı takip eden bir kadın güzelliğiyle maçın önüne geçti. Tribünde maçı takip ederken kameraların dikkatini çeken kadın, sosyal medyada çok büyük ilgi gördü. İlk başta hakkında pek fazla bilgi bulunmayan kadının Kosovalı olduğu ve adının da Marigona olduğu ortaya çıktı.

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Turkish Airlines EuroLeague'de Yunan ekibi Olympiakos'un evinde ASVEL'i ağırladığı maçta kameraların dikkatini bir kadın izleyici çekti.

Turkish Airlines EuroLeague'de Yunan ekibi Olympiakos'un evinde ASVEL'i ağırladığı maçta kameraların dikkatini bir kadın izleyici çekti.

Güzelliğiyle büyüleyen kadın izleyici, sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Güzelliğiyle büyüleyen kadın izleyici, sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Birçok kişinin kim olduğuna dair araştırmalara başladığı gizemli kadın hakkında önemli detaylar paylaşıldı.

Birçok kişinin kim olduğuna dair araştırmalara başladığı gizemli kadın hakkında önemli detaylar paylaşıldı.

Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken gizemli kadının isminin Marigona olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken gizemli kadının isminin Marigona olduğu ortaya çıktı.

Aslen Kosovalı olan 24 yaşındaki genç kadın, ailesiyle 2004 yılında Almanya'ya göç etmiş ve orada büyümüş.

Aslen Kosovalı olan 24 yaşındaki genç kadın, ailesiyle 2004 yılında Almanya'ya göç etmiş ve orada büyümüş.
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Almanya'da hemşirelik okuyan Marigona, Yunan bir iş insanıyla tanıştıktan sonra Yunanistan'a taşınmış.

Almanya'da hemşirelik okuyan Marigona, Yunan bir iş insanıyla tanıştıktan sonra Yunanistan'a taşınmış.

Yunanistan'a taşındıktan sonra GNTM gibi modellik yapabileceği televizyon programlarına katılmak için teklifler almış. Ancak Marigona, bu tür programların kadınların kişiliğini küçülttüğünü düşündüğünü söyleyerek teklifleri reddetmiş.

Yunanistan'a taşındıktan sonra GNTM gibi modellik yapabileceği televizyon programlarına katılmak için teklifler almış. Ancak Marigona, bu tür programların kadınların kişiliğini küçülttüğünü düşündüğünü söyleyerek teklifleri reddetmiş.

Marigona'nın sosyal medyada aldığı yorumlardan birkaçı👇

Marigona'nın sosyal medyada aldığı yorumlardan birkaçı👇
twitter.com

''Marigona gerçek Kleopatra'dır.''

''Kosovalı Marigona, Avrupa'daki bir basketbol maçında tüm ilgiyi üzerine çekti. Arnavut güzelliği gibisi yok.''

''Kosovalı Marigona, Avrupa'daki bir basketbol maçında tüm ilgiyi üzerine çekti. Arnavut güzelliği gibisi yok.''
twitter.com

''Erkek arkadaşı için şimdiden üzülüyorum. Muhtemelen şu andan itibaren bekardır.''

''Erkek arkadaşı için şimdiden üzülüyorum. Muhtemelen şu andan itibaren bekardır.''
twitter.com

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