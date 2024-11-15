Basketbol Maçında Kameralara Takılan Kosovalı Güzelin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Olympiakos ile ASVEL karşı karşıya geldi. Tribünde maçı takip eden bir kadın güzelliğiyle maçın önüne geçti. Tribünde maçı takip ederken kameraların dikkatini çeken kadın, sosyal medyada çok büyük ilgi gördü. İlk başta hakkında pek fazla bilgi bulunmayan kadının Kosovalı olduğu ve adının da Marigona olduğu ortaya çıktı.

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